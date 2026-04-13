Το ντεφορμάρισμα του Τάλεν Χόρτον Τάκερ και η αδυναμία στη ρακέτα αποτελούν τους λόγους που η Φενέρμπαχτσε μετράει 2 νίκες και 6 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια στη Euroleague.

Από ομάδα που λειτουργούσε με ακρίβεια ελβετικού μηχανισμού ωρολογοποιίας η Φενέρμπαχτσε έχει μετατραπεί στις τελευταίες 8 αγωνιστικές σε σάκο του... μποξ στη Euroleague, καθώς μετράει μόλις 2 νίκες και 6 ήττες! Από εκεί που οδηγούσε βαθμολογικά την κούρσα της διοργάνωσης, πλέον έχει κατρακυλήσει στην 5η θέση, λίγο πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Πως όμως από ένα πανίσχυρο σύνολο η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει... μεταλλαχθεί σε ένα σύνολο, που όλοι νιώθουν ότι μπορούν να το κερδίσουν.

Η ελεύθερη πτώση του Χόρτον Τάκερ

Το ντεφορμάρισμα του Τάλεν Χόρτον Τάκερ έχει επηρεάσει στο μέγιστο βαθμό τη Φενέρμπαχτσε, καθώς από τη μια έχει μειωθεί σημαντική η παραγωγικότητα του και από την άλλη δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ισορροπήσει το σκοράρισμα του Αμερικανού άσου. Ενδεικτικά, από την 31η αγωνιστική με τον Ερυθρό Αστέρα (είχε 14 πόντους με 3/11 δίποντα και 0/3 τρίποντα) τον πήρε η... κάτω βόλτα.

Είχε μεν μια αναλαμπή με την Αρμάνι Μιλάνο την 32η αγωνιστική (23 πόντους με 6/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα), αλλά στη συνέχεια με την Μακάμπι Τελ Αβίβ έμεινε στους 10 πόντους με 4/5 δίποντα και 0/5 τρίποντα, με τη Ζάλγκιρις είχε 18 πόντους με 8/13 δίποντα και 0/3 τρίποντα), με την Μπάγερν Μονάχου είχε 13 πόντους με 4/5 δίποντα και 1/7 τρίποντα, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ 10 πόντους με 2/9 δίποντα και 2/7 τρίποντα και με τη Ρεάλ Μαδρίτης 11 πόντους με 3/9 δίποντα και 1/4 τρίποντα.

Ουσιαστικά σε 7 παιχνίδια ειδικά στο περιφερειακό σουτ τα έχει «σπάσει», καθώς μετράει συνολικά 7/34 τρίποντα!

Η αδυναμία στη ρακέτα

Μπορεί προσωρινά το κενό του Νικολό Μέλι να μην φαίνονταν στους αγώνες της Φενέρμπαχτσε, αλλά όσο περνούσε ο καιρός γίνονταν ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε λύση στην άμυνα κοντά στο καλάθι, αλλά και στην περιφέρεια, όπου έλειψε πολύ ο Ντέβον Χολ. Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελούσε σημείο αναφοράς της πίεσης στην περιφέρεια, στοιχείο που έλειψε και γι’ αυτό η Φενέρμπαχτσε έμοιαζε πολύ ευάλωτη αμυντικά. Μπορεί στην τελευταία ήττα από τη Ρεάλ να δέχθηκε 74 πόντους, αλλά νωρίτερα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ δέχθηκε 95, στη Γερμανία από τη Μπάγερν «έφαγε» 85 πόντους, από τη Ζάλγκιρις στην ήττα που υπέστη στην Κωνσταντινούπολη 92 πόντους και από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ άλλους 94 πόντους!

Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα μια πραγματικότητα και δίνουν την εξήγηση για την αμυντική αδυναμία της τουρκικής ομάδας, η οποία την έφερε από την κορυφή της βαθμολογίας στην 5η θέση και στον κίνδυνο της απώλειας του πλεονεκτήματος της έδρας.

Πλέον με μοναδική απώλεια του Νικολό Μέλι η Φενέρμπαχτσε θα προσπαθήσει στο διάστημα που απομένει να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» και να σκληρύνει τόσο ώστε να βρει ξανά τον καλό εαυτό της, καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά...

