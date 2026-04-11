Φενέρμπαχτσε: Ενδιαφέρεται για Χορντ και Φόρεστ
Το μεταγραφικό πλάνο της Φενέρμπαχτσε ενόψει της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει, με το «Backdoor podcast», να αποκαλύπτει πως βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Τζέιλεν Χορντ και Τρεντ Φόρεστ.
Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Χορντ έχει μπει στο «κόλπο» της απόκτησής του και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους αναμένεται να κάνει ολική διαμόρφωση του ρόστερ την επόμενη σεζόν και έχει... κυκλώσει τα ονόματα των Χορντ και Φόρεστ, προκειμένου να ενισχύσει τις γραμμές των φόργουορντ και γκαρντ.
Ο Χορντ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στη EuroLeague μετράει μ.ο 11.9 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά παιχνίδι με τη φανέλα της Μακάμπι, ενώ ο Φόρεστ 10.9 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ με την Μπασκόνια.
🟡🔵 Fenerbahçe Beko, gelecek sezon uzun rotasyonunu yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu nedenle 4 ve 5 numara oynayabilen Jaylen Hoard ile ilgileniliyor. Hoard için en ciddi adaylar Fenerbahçe ve Real.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 11, 2026
👀 Trent Forrest-Fenerbahçe ihtimali de oldukça ciddi.
(Backdoor Podcast) pic.twitter.com/KclVTtGgrj
