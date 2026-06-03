Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 73-72: Νέα ασύλληπτη «αυτοκτονία» για τους φιλοξενούμενους, έχασε πάλι στον πόντο με μοιραίο Ντοζίερ!
Φοβερά πράγματα συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος, με τη Φενέρμπαχτσε να επικρατεί της Αναντολού Εφές με 73-72.
Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν αρκετό, έτσι ώστε να της δώσει τη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος, παίρνοντας... αέρα 15 πόντων (32-47, 20'), ωστόσο δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο.
Το φινάλε εξελίχθηκε σε...θρίλερ με τη Φενέρμπαχτσε να έχει το προβάδισμα στο τελευταίο λεπτό. Η Εφές έκλεψε την μπάλα με τον Λόιντ στα 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει με τον Χόρτον-Τάκερ να του κάνει τάπα.
Δείτε ΕπίσηςΕφές: Τεράστιο πλήγμα με Πουαριέ, off για 8-9 μήνες
Ο Ντοζίερ ανάκτησε την κατοχή για την ομάδα του, όμως αστόχησε εκ νέου στην τελευταία επίθεση και αποδείχθηκε... μοιραίος.
Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσε ο Μπιμπέροβιτς με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Τζόρνταν Λόιντ πέτυχε 19 πόντους και 6 ριμππόαυντ.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 32-47, 56-58, 73-72
Playoff Yarı Final serisinde skoru 2-0 yapıyoruz! 💪— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 3, 2026
Tebrikler Fenerbahçe Beko! 👏
Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 🆚 Anadolu Efes: 73-72
Skor dağılımımız: Biberovic 20, Horton-Tucker 19, Baldwin 14, Hall 8, Zagars 3, Birch 3, Metecan 2, Melli 2, Jantunen 1, Onuralp 1.… pic.twitter.com/uK9dWkIPzD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.