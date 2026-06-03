Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Αναντολού Εφές με 73-72, κάνοντας το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών του τούρκικου πρωταθλήματος, με τους φιλοξενούμενους να... αυτοκτονούν στο φινάλε!

Φοβερά πράγματα συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος, με τη Φενέρμπαχτσε να επικρατεί της Αναντολού Εφές με 73-72.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν αρκετό, έτσι ώστε να της δώσει τη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος, παίρνοντας... αέρα 15 πόντων (32-47, 20'), ωστόσο δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε...θρίλερ με τη Φενέρμπαχτσε να έχει το προβάδισμα στο τελευταίο λεπτό. Η Εφές έκλεψε την μπάλα με τον Λόιντ στα 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει με τον Χόρτον-Τάκερ να του κάνει τάπα.

Ο Ντοζίερ ανάκτησε την κατοχή για την ομάδα του, όμως αστόχησε εκ νέου στην τελευταία επίθεση και αποδείχθηκε... μοιραίος.

Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσε ο Μπιμπέροβιτς με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Τζόρνταν Λόιντ πέτυχε 19 πόντους και 6 ριμππόαυντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 32-47, 56-58, 73-72