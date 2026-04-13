Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλεξάντερ Σέκουλιτς που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Basket News, σχετικά με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς και την Ντουμπάι BC, η ομάδα των Εμιράτων έκανε την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Ο Σλοβένος τεχνικός θα αναλάβει να... οδηγήσει τον νεοφερμένο σύλλογο της EuroLeague, μέχρι το φινάλε της σεζόν 2025-26, ενώ το ντεμπούτο του θα κάνει στην αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια (17/04, 21:00) που θα κρίνει τη συμμετοχή τους στα play-in της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αλεξάντερ Σεκoυλιτς αναλαμβάνει επικεφαλής προπονητής του Dubai Basketball μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το πρώτο παιχνίδι στον πάγκο έρχεται κόντρα στη Βαλένθια στην τελευταία αγωνιστική της EuroLeague».