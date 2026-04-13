«Ο προπονητής του Ντόντσιτς κοντά σε συμφωνία με την Ντουμπάι BC»
Τον διάδοχο του Γιούριτσα Γκόλεμτας φαίνεται να βρήκε η Ντουμπάι BC, καθώς ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς αναμένεται να υπογράψει με την ομάδα των Εμιράτων σύμφωνα με το Basket News.
Λίγες ώρες μετά την ήττα της Ντουμπάι από την Αναντολού Εφές, ο νεοφερμένος σύλλογος της EuroLeague, αποφάσισε την απομάκρυνση του Γκόλεμτας, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.
Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς βρίσκεται πολύ κοντά στο να «δώσει» τα χέρια με τη διοίκηση της ομάδας, έτσι ώστε να... παλέψει για μια θέση στα play-in της EuroLeague, καθώς και να την.... οδηγήσει μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
Ο ίδιος έχει συνεργαστεί με τον Λούκα Ντόντσιτς στο παρελθόν στην Εθνική Σλοβενίας, ενώ έχει περάσει και από Ζενίτ και Λοκομοτίβ.
The expected agreement would include a key condition related to the upcoming summer market
