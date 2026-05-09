Ο Άλφα Ντιάλο θα μετακομίσει στην Ντουμπάι, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από την Βαρκελώνη.

Ο Ντιάλο το προηγούμενο διάστημα έμοιαζε να είναι πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα, όμως ΜΜΕ από την Βαρκελώνη αναφέρουν πως έχουμε ανατροπή δεδομένων, με τον άλλοτε παίκτη του Λαυρίου να ετοιμάζει βαλίτσες για Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Καταλανικά δημοσιεύματα ο άσος της Μονακό «έκλεισε» στην Ντουμπάι ΒC, που θέλει να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο, προκειμένου τη νέα σεζόν να μην μείνει ξανά εκτός δεκάδας.

Ο ΆΛφα Ντιάλο είχε 12,5 πόντους, 4 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0,5 κόψιμο σε 25:27 στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, στη σειρά της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να μένει εκτός του τρίτου ματς λόγω τραυματισμού.