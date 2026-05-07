Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έχει δεχθεί εντυπωσιακή πρόταση από την Ντουμπάι για 3ετές συμβόλαιο με 10 εκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνει ΝΒΑ out, γεγονός που τον φέρνει πιο κοντά στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μυθική πρόταση έχει δεχθεί ο Σιλβέιν Φρανσίσκο από την Ντουμπάι για να υπογράψει, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και για να πειστεί να πει το «ναι» αποδέχεται η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, να μπει NBA out από την πρώτη κιόλας χρονιά το φετινό καλοκαίρι (έως 15-20 Ιουλίου).

Η πρόταση της Ντουμπάι είναι για 3ετές συμβόλαιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά που τον καθιστά έναν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague, έπειτα και από την φετινή εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί με τη Ζάλγκιρις.

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο ακόμη δεν έχει απαντήσει στην εντυπωσιακή ομολογουμένως πρόταση της ομάδας των Εμιράτων, καθώς στο μυαλό του έχει πάντα ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Το επόμενο διάστημα και αφού ολοκληρωθεί η σειρά των playoffs της Euroleague της Ζάλγκιρις με την Φενέρμπαχτσε, αναμένεται ο Γάλλος γκαρντ να κληθεί να αποφασίσει, καθώς πρόκειται για μια τεράστια προσφορά στην οποία δύσκολα θα μπορέσει να απαντήσει αρνητικά.

Βέβαια, το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας είναι πως η Ντουμπάι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή και υπό αυτή την έννοια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποιος θα είναι στην άκρη του πάγκου.

Μάλιστα, στην ομάδα των Εμιράτων αναμένεται να βρεθούν στο τέλος της σεζόν και οι δυο παίκτες της Μονακό Τζαρόν Μπλόσομγκέιμ και Έλι Οκόμπο, οι οποίοι φέρονται να έχουν συμφωνήσει για την συνέχεια της καριέρας τους στην Ντουμπάι.