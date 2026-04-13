Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ενός βίντεο στα social media, παρουσίασε το επετειακό λογότυπο της ομάδας για τα 100 χρόνια ιστορία που συμπληρώνει.

Συγκεκριμένα ο «δικέφαλος του βορρά» που συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ιστορίας, δημοσίευσε για πρώτη φορά το λογότυπο της ομάδας για τα 100 χρόνιας που συμπληρώνει, μέσω ενός βίντεο που περιέχει αρκετά στιγμιότυπα, από τις παλιές εποχές όπου ο ΠΑΟΚ έγραφε τη δική του... ιστορία στα παρκέ.

Δείτε το βίντεο που αναφέρει αναλυτικά:

«Ένας αιώνας μνήμης.

Ένας αιώνας πίστης.

Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ.

Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ

1926 – 2026».