Ντουμπάι: Τέλος και επίσημα ο Γκόλεματς
Ο Γιούριτσα Γκόλεματς, όπως αναμενόταν βάσει των ρεπορτάζ από το εξωτερικό, αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Ντουμπάι BC.
Η ομάδα των Εμιράτων ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Γιούριτσα Γκόλεματς, τον οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του.
Όπως ανακοίνωσε η Ντουμπάι BC, στο ματς με την Μπούντουτσνοστ θα κοουτσάρει ο Γιαν Σέντιουρτς.
We would like to thank Coach Jurica for his dedication, professionalism, and commitment during his time with the team.— Dubai Basketball (@dubaibasket) April 12, 2026
Jan Šentjurc will step in as interim head coach for the Buducnost Voli game. pic.twitter.com/tOMr8bfNXW
