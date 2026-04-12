Ο Γιούριτσα Γκόλεματς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Ντουμπάι.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς, όπως αναμενόταν βάσει των ρεπορτάζ από το εξωτερικό, αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Ντουμπάι BC.

Η ομάδα των Εμιράτων ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Γιούριτσα Γκόλεματς, τον οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του.

Όπως ανακοίνωσε η Ντουμπάι BC, στο ματς με την Μπούντουτσνοστ θα κοουτσάρει ο Γιαν Σέντιουρτς.