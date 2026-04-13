Τα playoffs και το Play-In στη EuroLeague βρίσκονται προ των πυλών, με τις ομάδες να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται το διήμερο 16-17 Απριλίου.

Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα της κατάταξης και έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις θέσεις του Play-In, συνεχίζοντας από την όγδοη θέση.

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 25-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 * Φενέρμπαχτσε 23-14 Ζάλγκιρις 22-15 Ερυθρός Αστέρας 21-16 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρί 15-22 Παρτίζαν 15-22 Μπασκόνια 13-24 Βίρτους Μπολόνια 13-24 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

Επόμενη αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου