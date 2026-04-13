EuroLeague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
Τα playoffs και το Play-In στη EuroLeague βρίσκονται προ των πυλών, με τις ομάδες να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται το διήμερο 16-17 Απριλίου.
Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα της κατάταξης και έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις θέσεις του Play-In, συνεχίζοντας από την όγδοη θέση.
Η Κατάταξη
- * Ολυμπιακός 25-12
- * Βαλένθια 24-13
- * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14
- * Φενέρμπαχτσε 23-14
- Ζάλγκιρις 22-15
- Ερυθρός Αστέρας 21-16
- Παναθηναϊκός 21-16
- Μονακό 21-16
- Μπαρτσελόνα 20-17
- Dubai Basketball 19 -18
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-20
- Παρί 15-22
- Παρτίζαν 15-22
- Μπασκόνια 13-24
- Βίρτους Μπολόνια 13-24
- Αναντολού Εφές 12-25
- Βιλερμπάν 8-29
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
Επόμενη αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
