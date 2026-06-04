Η Ντουμπάι αξιοποίησε την έδρα και επικράτησε (99-93) της Παρτίζαν στον πρώτο τελικό για την κατάκτηση του τίτλου στην ABA Liga.

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά η Ντουμπάι επιβλήθηκε (99-93) της Παρτίζαν στον πρώτο τελικό για την κατάκτηση της ABA Liga (Αδριατική Λίγκα). Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς (ολοκληρώνει τη σεζόν και αποχωρεί) με τους ΜακΚίνλι Ράιτ, Τζάναν Μούσα και Φιόντου Καμπενγκέλε, έκανε το 1-0 στη σειρά στην Coca-Cola Arena.

Την ίδια στιγμή οι Ντουέιν Ουάσινγκτον και Κάρλικ Τζόουνς ήταν οι δύο που διακρίθηκαν από την Παρτίζαν, με τον Ίζακ Μπόνγκα και τον Στέρλινγκ Μπράουν να δίνουν λύσεις προς το τέλος της αναμέτρησης. Ο Νικ Καλάθης είχε 5 πόντους με 2/6 σουτ εντός παιδιάς και 5 ασίστ.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (6/6, 19:00), πάλι στην Coca-Cola Arena. Η Ντουμπάι είναι σε καλή κατάσταση και με τους Καμπενγκέλε (19 πόντους, 8 ριμπάουντ), Μούσα (22 πόντους, 6 ασίστ) και Ράιτ (19 πόντους, 9 ασίστ) μπόρεσε να φτάσει στη νίκη και να έχει κάνει με αυτό τον τρόπο το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Αδριατική Λίγκα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-24, 53-44, 69-66, 99-93.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Σέκουλιτς): Μπέικον 5, Αβράμοβιτς 5 (1 τριπ.), Αμπάς, Πρέπελιτς 3 (1 τριπ.), Μπέρτανς 5 (1 τριπ.), Άντερσον 11 (3/4 τρίποντα), Μούσα 22 (1/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Καμπενγκέλε 19 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ράιτ 19 (9 ασίστ), Καμένιας 8, Καμπόκλο 2.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Τζόουνς 21 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 18 (3/9 τρίποντα), Οσετκόφσκι 3, Ποκουσέβσκι, Μπράουν 20 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπόνγκα 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φερνάντο 7 (5 ριμπάουντ), Καλάθης 5 (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ασίστ).