Κάτας: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στις δύο πλευρές του γηπέδου»
Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ θα κοντραριστούν (12/04, 22:15) για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.
Μίλησε για τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας του, ενώ τόνισε πως σημαντικό ρόλο θα παίξει το κομμάτι της συγκέντρωσης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Όντεντ Κάτας:
«Ήταν μια κακή εβδομάδα για εμάς, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Αύριο αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με πολύ ταλέντο και ποιότητα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, καθώς μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι και πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία του»
