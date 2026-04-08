Με τον Όντεντ Κάτας θα πορευτεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ για άλλα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοίκηση της «ομάδας του λαού»! Ο Ισραηλινός τεχνικός έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.



«Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να ηγούμαι της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ακόμα», δήλωσε ο Όντεντ Κατάς μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

«Για μένα, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή που εμπεριέχει τόσο μεγάλη υπερηφάνεια όσο και τεράστια ευθύνη. Γνωρίζω ότι δεν πρόκειται απλώς για μια έκφραση προσωπικής εμπιστοσύνης, αλλά και για μια μεγάλη δέσμευση στον επαγγελματισμό, τη σταθερότητα και τη συνέχεια, που είναι τόσο απαραίτητα για την επιτυχία κάθε οργανισμού και σίγουρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ».

Και συνέχισε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα και κύρια τους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση του συλλόγου και τον Κλαούντιο (Κολντεμπέλα) για την εμπιστοσύνη και την προσπάθειά τους στην κοινή πορεία. Αυτό δεν είναι προφανές.

Η επαγγελματική και υπεύθυνη καθοδήγηση μιας ομάδας μπάσκετ είναι πάντα ένα πολύπλοκο έργο, και σίγουρα στην πραγματικότητα που μας έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ. Δεν είναι ποτέ έργο ενός ατόμου, θα είναι πάντα προϊόν ομαδικής εργασίας που πρέπει να ενεργεί συντονισμένα, με αφοσίωση και πλήρη δέσμευση.

Επομένως, είναι σημαντικό για μένα να ευχαριστήσω την αφοσιωμένη ομάδα που εργάζεται μαζί μου κάθε μέρα. Τον βοηθό προπονητή, τους γυμναστές, την ομάδα φυσικοθεραπείας, την ιατρική ομάδα, την ομάδα υποστήριξης, το προσωπικό γραφείου και ολόκληρη την οικογένεια της Μακάμπι. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα τον καθένα ξεχωριστά και χαίρομαι που είστε μέρος της προσπάθειας.

Είναι επίσης σημαντικό για μένα να ευχαριστήσω τους παίκτες που με έχουν συνοδεύσει και συνεχίζουν να με συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Περνάμε μαζί δύσκολες στιγμές και ευχαριστώ όλους για την κοινή πορεία».

Όσο για τους φίλους της Μακάμπι, είπε: «Είστε η καρδιά του συλλόγου, η ψυχή του και η δύναμη που την οδηγεί μπροστά. Είστε ο έκτος και μερικές φορές ο πέμπτος παίκτης, η μαγεία του γηπέδου και η συμβολή σας στον σύλλογο και την ομάδα είναι τεράστια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, η υποστήριξή σας με συγκινεί και εκτιμάται περισσότερο από οποιεσδήποτε λέξεις μπορούν να γραφτούν. Είναι αλήθεια ότι δεν χαμογελώ πάντα, αλλά πάντα με συγκινείται...».

Ο σύλλογος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπογράψει με τον Όντεντ Κατάς ένα πρωτοφανές συμβόλαιο, το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ για προπονητή της Μακάμπι. Συμπεριλαμβανομένης της νέας συμφωνίας, ο Κατάς θα είναι ο μακροβιότερος προπονητής στον σύλλογο εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.