Μέσω ενός βίντεο στα social media, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέλεξε να δείξει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές του εμφανίσεις στη EuroLeague, μέσα από τα δικά του... μάτια.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού, διανύει μία εξαιρετική σεζόν και επέλεξε να δημοσιεύσει ένα βίντεο με μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα των πρόσφατων αγώνων των Πειραιωτών.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Ολυμπιακού την τρέχουσα αγωνισιτική σεζόν, έχοντας μ.ο 17 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ στη EuroLeague.