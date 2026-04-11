Μετά τον Νεοκλή Αβδάλα και τον Βαγγέλη Ζούγρη, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αφήνει την ομάδα του για να μπει στο transfer portal και να βρει τον επόμενο... σταθμό της καριέρα του.

Ο Λιοτόπουλος μετά από δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο του Σεντ Τζονς όπου είχε προπονητή τον Ρικ Πιτίνο, αποφάσισε να αποχωρήσει και να αναζητήσει κάτι καλύτερο για τον ίδιο, με μεγαλύτερο ρόλο και χρόνο συμμετοχής.

Την αγωνιστική σεζόν που πέρασε στο NCAA, ο Έλληνας γκαρντ είχε μ.ο 2.9 πόντους, ανά 7.7 λεπτά συμμετοχής σε 30 αναμετρήσεις.