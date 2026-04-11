Euroleague: MVP της 37ης αγωνιστικής ο Ρόμπινσον της Παρί
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν όλα τα λεφτά στη νίκη της Παρί απέναντι στη Μακάμπι, με τον Αμερικανό να αναδεικνύεται MVP της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Euroleague.
Ο 28χρονος γκαρντ της Παρί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, με 5/9 εντός παιδιάς (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 12/12 βολές), 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ. Έτσι, συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των παικτών της αγωνιστικής.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τζάστιν Ρόμπινσον κατακτά το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.
Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Τζάστιν Ρόμπινσον:
Big time performance by @5Alive_ & the MVP of the Round honors in Round 37! 👏
— EuroLeague (@EuroLeague) April 11, 2026
