Ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί αναδείχθηκε MVP της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague, μετά και την τρομερή του εμφάνιση απέναντι στη Μακάμπι.

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν όλα τα λεφτά στη νίκη της Παρί απέναντι στη Μακάμπι, με τον Αμερικανό να αναδεικνύεται MVP της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Euroleague.

Ο 28χρονος γκαρντ της Παρί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, με 5/9 εντός παιδιάς (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 12/12 βολές), 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ. Έτσι, συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των παικτών της αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τζάστιν Ρόμπινσον κατακτά το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

