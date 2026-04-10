Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται ήδη σε φάση ανασχεδιασμού για τη νέα χρονιά και αρκετοί παίκτες δεν θα παραμείνουν στην ομάδα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έπειτα και από την βαριά ήττα (113-80) από την Παρί βλέπει να πλησιάζει το τέλος της φετινής σεζόν στη Euroleague, καθώς μοιάζει να μην προλαβαίνει το... τρένο της δεκάδας.

Γι’ αυτό και το καλοκαίρι αναμένεται να προχωρήσει σε ανανέωση του έμψυχου δυναμικού, φέρνοντας νέο αέρα στον σύλλογο. Αυτοί που αναμένεται να τερματίσουν την καριέρα τους στον σύλλογο είναι ο γκαρντ Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ, ο οποίος αποκτήθηκε από το NBA, αλλά είναι ήδη σαφές ότι η οψιόν του δεν θα ενεργοποιηθεί και ο σέντερ Ζακ Χάνκινς, ο οποίος λήγει το συμβόλαιό του και δεν αναμένεται να δεχθεί πρόταση για να παραμείνει.

Ο αρχηγός Τζον ΝτιΜπαρτολομέο έχει ένα συμβόλαιο που ολοκληρώνεται και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή θα συνεχίσει για άλλη μια σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, εάν αποφασίσει να παραμείνει στον σύλλογο, θα του γίνει πρόταση για άλλον ένα χρόνο.

Ο Ταμίρ Μπλατ έχει ένα συμβόλαιο που λήγει και είναι ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα. Ωστόσο, η διοίκηση της Μακάμπι κατόπιν εισήγησης του Όντεντ Κάτας αναμένεται να του καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο.

Ακόμη, σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται οι Ισραηλινοί και με τον Ίφε Λούντμπεργκ που έφτασε στο Ισραήλ από την Παρτιζάν Βελιγραδίου κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις για νέο συμβόλαιο.

Ο Λόνι Γουόκερ, ο οποίος έφτασε φέτος με μακροχρόνιο συμβόλαιο, έχει μόνο μια οψιόν αποχώρησης για το NBA και το μέλλον του θα ξεκαθαρίσει το καλοκαίρι, με την εισήγηση του Κάτας για την παραμονή του να είναι θετική.

Οι Ρόμαν Σόρκιν, Τι Τζέι Λιφ, Τζέιλεν Χόαρντ, Γκουρ Λεβί, Ο'Σι Μπρίσετ, Τζίμι Κλαρκ, Γουίλ Ράιμαν, Αμίτ Άμπο και Μάρσιο Σάντος έχουν συμβόλαια για την επόμενη σεζόν, ενώ οι Κλαρκ και Μπρίσετ έχουν οψιόν που η ομάδα αναμένεται να ενεργοποιήσει. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να προχωρήσει στις αλλαγές που απαιτούνται στο ρόστερ, ώστε να εμφανίσει ένα καλύτερο πρόσωπο την επόμενη σεζόν, ειδικά στη Euroleague.