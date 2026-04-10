Ιφί: Διαιτητής της Euroleague εξηγεί γιατί δεν είναι βήματα η διάσημη κίνηση του Γάλλου
Ένας εκ των πιο εντυπωσιακών παικτών της Euroleague είναι ο Ναντίρ Ιφί, έχοντας φοβερό επιθετικό οπλοστάσιο και ικανότητα στο isolation. Χαρακτηριστική κίνηση του Γάλλου γκαρντ της Παρί είναι το περίφημο side step το οποίο έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
Το έχει τελειοποιήσει, κάτι που του επιτρέπει να παίρνει τον απαραίτητο χρόνο και χώρο από τους αντιπάλους του για να εκτελέσει τα σουτ του.
Ορισμένοι μπορεί να θεωρούν πως κάνει βήματα πολλές φορές, αλλά διαιτητής της Euroleague έκανε αφιέρωμα και εξήγησε την κίνηση του, δείχνοντας πως όλα είναι νόμιμα.
Μάλιστα έβαλε στο... κάδρο πολλές φάσεις για να εξηγήσει καλύτερα το φαινόμενο Ιφί.
Δείτε το video
Hifi side step ANALYSIS! 🧐🔍@thenadirhifi— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026
One of the most lethal moves in the league explained by a EuroLeague ref ☝️@ParisBasketball
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.