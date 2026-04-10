O Nαντίρ Ιφί έχει τελειοποιήσει το side step και διαιτητής της Euroleague ανέλυσε την φοβερή κίνηση του.

Ένας εκ των πιο εντυπωσιακών παικτών της Euroleague είναι ο Ναντίρ Ιφί, έχοντας φοβερό επιθετικό οπλοστάσιο και ικανότητα στο isolation. Χαρακτηριστική κίνηση του Γάλλου γκαρντ της Παρί είναι το περίφημο side step το οποίο έχει πάει σε άλλο επίπεδο.

Το έχει τελειοποιήσει, κάτι που του επιτρέπει να παίρνει τον απαραίτητο χρόνο και χώρο από τους αντιπάλους του για να εκτελέσει τα σουτ του.

Ορισμένοι μπορεί να θεωρούν πως κάνει βήματα πολλές φορές, αλλά διαιτητής της Euroleague έκανε αφιέρωμα και εξήγησε την κίνηση του, δείχνοντας πως όλα είναι νόμιμα.

Μάλιστα έβαλε στο... κάδρο πολλές φάσεις για να εξηγήσει καλύτερα το φαινόμενο Ιφί.

