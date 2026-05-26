Στιβ Κερ: Ποια ομάδα της Euroleague προσέγγισε τον προπονητή των Γουόριορς
Πώς θα σας φαινόταν να βλέπατε τον Στιβ Κερ head coach στην ομάδα της Παρί; Αν μη τι άλλο θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ομάδα που προσπάθησε να τον προσεγγίσει και να «συζητήσει» μαζί του το εν λόγω ενδεχόμενο.
Σύμφωνα με την «L' Equipe» η Παρί ήταν εκείνη που ήθελε να δώσει τα ηνία στον πετυχημένο προπονητή του ΝΒΑ αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Εκείνος που έκανε την αποκάλυψη ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, Ντέιβιντ Καν, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά:
«Μου είπε ότι σκεφτόταν συνέχεια το πόσο ωραίο θα ήταν να ζήσει στο Παρίσι και γιατί όχι, να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα εδώ όταν αποχωρήσει από το NBA» σχολίασε ο Καν για τον Στιβ Κερ και κατέληξε:
«Η δουλειά θα βρίσκεται εδώ εάν και εφόσον το αποφασίσει. Μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον».
Λέτε;
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.