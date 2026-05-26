Ο Στιβ Κερ αποτέλεσε στόχο ομάδας που αγωνίζεται στην Euroleague ωστόσο η περίπτωσή του ήταν εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη.

Πώς θα σας φαινόταν να βλέπατε τον Στιβ Κερ head coach στην ομάδα της Παρί; Αν μη τι άλλο θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ομάδα που προσπάθησε να τον προσεγγίσει και να «συζητήσει» μαζί του το εν λόγω ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με την «L' Equipe» η Παρί ήταν εκείνη που ήθελε να δώσει τα ηνία στον πετυχημένο προπονητή του ΝΒΑ αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Εκείνος που έκανε την αποκάλυψη ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, Ντέιβιντ Καν, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά:

«Μου είπε ότι σκεφτόταν συνέχεια το πόσο ωραίο θα ήταν να ζήσει στο Παρίσι και γιατί όχι, να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα εδώ όταν αποχωρήσει από το NBA» σχολίασε ο Καν για τον Στιβ Κερ και κατέληξε:

«Η δουλειά θα βρίσκεται εδώ εάν και εφόσον το αποφασίσει. Μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον».

Λέτε;