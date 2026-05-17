O Nαντίρ Ιφί δεν έχει αντίπαλο τα τελευταία δύο χρόνια στη Γαλλία στο σκοράρισμα.

Εντυπωσιακά είναι τα δύο τελευταία χρόνια του Ναντίρ Ιφί με την φανέλα της Παρί. Ο περιφερειακός των Παριζιάνων οδηγεί την ομάδα του με την ικανότητα του στο σκοράρισμα και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Για δεύτερη σερί κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μάλιστα έγινε ο πρώτος Γάλλος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, δείγμα του πόσο ξεχωριστός είναι.

Τη φετινή σεζόν ο Ιφί έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι στο γαλλικό πρωτάθλημα και τελείωσε τη regular sesaon με 20.4 πόντους ανά ματς. Δεν σταμάτησε να... βασανίζει τις αντίπαλες άμυνες.