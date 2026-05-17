Ίφι: Έγραψε ιστορία, back to back κορυφαίος σκόρερ στη Γαλλία
Εντυπωσιακά είναι τα δύο τελευταία χρόνια του Ναντίρ Ιφί με την φανέλα της Παρί. Ο περιφερειακός των Παριζιάνων οδηγεί την ομάδα του με την ικανότητα του στο σκοράρισμα και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.
Για δεύτερη σερί κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μάλιστα έγινε ο πρώτος Γάλλος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, δείγμα του πόσο ξεχωριστός είναι.
Τη φετινή σεζόν ο Ιφί έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι στο γαλλικό πρωτάθλημα και τελείωσε τη regular sesaon με 20.4 πόντους ανά ματς. Δεν σταμάτησε να... βασανίζει τις αντίπαλες άμυνες.
20,4 points de moyenne par match, des coups d’éclat et une régularité de patron : Nadir Hifi termine meilleur marqueur de la saison régulière 👏 @ParisBasketball #BetclicElite #Basketball pic.twitter.com/sAJlOw9TL2— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 17, 2026
