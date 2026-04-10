Παναθηναϊκός: Αν δεν παίξει άμυνα δεν θα κάνει τίποτα!

Ο Γιάννης Πάλλας εξηγεί πως ο Παναθηναϊκός AKTOR αν δεν παίξει άμυνα θα οδηγηθεί σε καταστροφική χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πηγαίνοντας από τη Βαρκελώνη και την πειστική εμφάνιση με την Μπαρτσελόνα, στη Βαλένθια και τη Roig Arena για το δεύτερο παιχνίδι της διπλής αγωνιστικής, ήξερε πως για να έχει τύχη έπρεπε να βάλει... φρένο στο εντυπωσιακό σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, το οποίο ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα της Euroleague να εκτελεί αποτελεσματικά επιθέσεις στα πρώτα 8 έως 10 δευτερόλεπτα.

Για να συμβεί αυτό έπρεπε να περιορίσει το παιχνίδι της ισπανικής ομάδας στο μισό γήπεδο και σε καταστάσεις «5 εναντίον 5», ώστε να αποκόψει το μεγάλο πλεονέκτημα τους, όπως αυτό έχει γίνει διακριτό όλη τη σεζόν στη διοργάνωση. Αντ’ αυτού, επέλεξε να μην σταματήσει τη Βαλένθια, της επέτρεψε να τρέξει όπως πολύ καλά ξέρει να κάνει και το 55-41 (στο 18’) δίνει τις απαντήσεις. Προφανώς και το... σανίδι (εν προκειμένω το παρκέ) αποτελεί το χώρο, όπου οι παίκτες και οι προπονητές αποκαλύπτονται. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού AKTOR φάνηκε ξεκάθαρα πως τίποτε δεν λειτούργησε από τα πρώτα λεπτά, τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση.

Κι αν η επίθεση έχει να κάνει με το ταλέντο, η άμυνα είναι ξεκάθαρα θέληση και επιθυμία και οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν φάνηκε να μην μπορούν να ανακόψουν τον φρενήρη ρυθμό του αντιπάλου, που τους μετέτρεψε σ’ ένα ευάλωτο σύνολο με πολλές αδυναμίες.

Όταν δέχεσαι περισσότερους από 20 πόντους στο πρώτο 20λεπτο από επιθέσεις 8-10 δευτερολέπτων και ειδικά σε κάποιες καταστάσεις η απάντηση των Ισπανών έρχονταν ακόμη και στα 5 δευτερόλεπτα, λογικό ήταν να μην έχει καμία τύχη η ελληνική ομάδα. Υπήρχαν στιγμές που οι «πράσινοι» δεν προλάβαιναν να αμυνθούν!

Η εικόνα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο παρκέ με την Βαλένθια με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο που μείωσε σε 66-61 (στο 24’) με τον Τσέντι Όσμαν ήταν μιας ομάδας που έμοιαζε απροετοίμαστη για να παίξει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι 48 ώρες μετά τη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα.

Οι αναλαμπές του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και του Τσέντι Όσμαν δεν ήταν αρκετές για να δώσουν στους «πράσινους» τη δυνατότητα να μπορέσουν να φτάσουν με αξιώσεις στη διεκδίκηση της νίκης. Από τη στιγμή που ο Κέντρικ Ναν ήταν πολύ κακός από τις πρώτες κιόλας επιθέσεις που πήρε ο ίδιος και ήταν άστοχες, αλλά και οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ οι επιλογές που υπήρχαν δεν άφηναν περιθώρια για να αισιοδοξεί κανείς πως θα φύγει το «τριφύλλι» από τη Roig Arena χωρίς να «πληγωθεί».

Η άμυνα σε κάθε περίπτωση είναι εκείνη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να φτάσεις στο στόχο σου, απλά πράγματα. Η επίθεση θα είναι και θέμα ημέρας, αλλά η άμυνα είναι τα λεφτά που έχεις στην τράπεζα. Η εγγύηση σου, την οποία έχει χάσει ο Παναθηναϊκός πολλές φορές τη φετινή σεζόν.

Οι «πράσινοι» διαθέτουν ένα από τα καλύτερα ρόστερ στη διοργάνωση, αλλά αυτό πρέπει να το αποδεικνύεις και στο γήπεδο κάθε φορά, όχι ανά διαστήματα. Οφείλεις να έχεις συνέπεια και η άμυνα είναι εκείνη που θα σου δώσει όλα τα συν και θα καλύψει και μια κακή βραδιά επιθετικά. Όταν όμως η άμυνα σε απασχολεί από την αρχή της σεζόν συνολικά και δεν βρίσκεις λύση, τότε είναι πρόβλημα που θα πρέπει να λύσεις, έστω και την ύστατη ώρα. Γιατί άλλος χρόνος δεν υπάρχει και πλέον η θέση που θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός δεν εξαρτάται από τον ίδιο!

Ο Έργκιν Άταμαν και οι παίκτες του με την πορεία τους όλη τη σεζόν στη Euroleague απαξίωσαν τον εύκολο δρόμο του πλεονεκτήματος και πλέον οδηγούνται σε μια διαδρομή, όπου θα χρειαστεί όχι μόνο άμυνα και καλή επίθεση, αλλά και καρδιά και πολλά ψυχικά αποθέματα για να φτάσουν μέχρι το τέλος.

