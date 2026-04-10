Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία για την τετράδα μετά την ήττα από τη Βαλένθια, όμως η μάχη για την τελική του θέση στη EuroLeague παραμένει ανοιχτή από την 5η θέση μέχρι και το ενδεχόμενο της 8ης.

Η ήττα από τη Βαλένθια στέρησε οριστικά στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να κοιτάξει προς την τετράδα και μαζί να κάνει δικό του το πλεονέκτημα έδρας στα φετινά play offs. Από εδώ και πέρα, το «ταβάνι» των «πρασίνων» είναι η 5η θέση και ακόμη κι αυτή περνά μέσα από ένα… ντόμινο αποτελεσμάτων.

Τα σενάρια της τελικής κατάταξης της regular season

Για να τερματίσει ο Παναθηναϊκός στην 5η θέση και να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στα playoffs, το πρώτο και βασικό που παίρνουμε ως δεδομένο είναι να νικήσει την Εφές. Από εκεί και πέρα, όμως, η εξέλιξη δεν εξαρτάται από τον ίδιο.

Η Χάποελ θα πρέπει να χάσει και τα δύο παιχνίδια της τόσο από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι ανήμερα του Πάσχα, όσο και από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Παράλληλα, η Ζάλγκιρις θα πρέπει να «στραβοπατήσει» τουλάχιστον μία φορά, είτε απέναντι στην Παρτίζαν εκτός έδρας είτε με την Παρί στο Κάουνας. Μόνο αν συνδυαστούν τα παραπάνω, οι «πράσινοι» θα καταφέρουν να βρεθούν στην πέμπτη θέση.

Για να σιγουρέψει την εξάδα και αν η Χάποελ κάνει μία νίκη στα δύο παιχνίδια που της απομένουν, τότε τα δεδομένα είναι διαφορετικά με τη Ζάλγκιρις να πρέπει να χάσει ένα ακόμη παιχνίδι, ώστε το τριφύλλι να πάρει το εισιτήριο για την απευθείας παρουσία στα play offs κάτι που αποτελεί και τον βασικό στόχο της ομάδας του κόουτς Άταμαν.

Το ενδεχόμενο των play ins

Αν, όμως, τα πράγματα δεν κυλήσουν ιδανικά, υπάρχουν τα σενάρια των play ins. Αυτό προκύπτει αν η Ζάλγκιρις κάνει το 2/2 στα δικά της παιχνίδια και παράλληλα ο Ερυθρός Αστέρας χάσει ένα από τα δύο εκτός έδρας ματς που έχει μπροστά του, με Βιλερμπάν και Ρεάλ. Σε αυτό το σενάριο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διαδικασία των play ins, κάτι που σίγουρα θέλει να αποφύγει, αλλά δεν είναι εκτός συζήτησης.

Μάλιστα, μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και στην 8η θέση, ακόμη κι αν νικήσει την Εφές με συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η Χάποελ σε αυτή την περίπτωση αν κάνει τουλάχιστον μία νίκη, η Ζάλγκιρις να κάνει το 2/2, ο Ερυθρός Αστέρας επίσης να κάνει δύο νίκες και η Μπαρτσελόνα να πάρει τουλάχιστον μία ή εναλλακτικά να κάνουν το 2/2 και οι Καταλανοί.

Το συμπέρασμα είναι ότι μετά και την ήττα κόντρα στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός δεν κρατά πια την τύχη αποκλειστικά στα χέρια του, αλλά εξακολουθεί να έχει λόγο για το πού θα καταλήξει με τη νίκη απέναντι στην Εφές να θεωρείται απαραίτητη πριν αρχίσει να κοιτάζει… και τα υπόλοιπα γήπεδα.