Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε ξανά στο πλευρό του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια και εμψύχωσε τον Ματίας Λεσόρ στο ζέσταμά του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει να παλεύει για μια θέση στην πρώτη τετράδα της Euroleague, φιλοξενείται από τη Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της EuroLeague (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta).

Το «παρών» στην εντυπωσιακή Roig Arena έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που ακολούθησε την ομάδα ξανά, όπως και στη Βαρκελώνη, για να βρεθεί στο πλευρό της και να τη στηρίξει.

Μάλιστα, παράλληλα πήγε στον Ματίας Λεσόρ θέλοντας να τον εμψυχώσει την ώρα που ο Γάλλος ψηλός έκανε ζέσταμα.