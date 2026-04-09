Με την... γνωστή συνταγή ο Παναθηναϊκός και τους 12 παίκτες με τους οποίους έχει ταξιδέψει στην Βαλένθια για το παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής.

Όπως είναι γνωστό η αποστολή των «πρασίνων» ταξίδεψε την ισπανική πόλη με 12 παίκτες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τους «πράσινους» στην 2η νίκη τους επί ισπανικού εδάφους μέσα σε 48 ώρες.

Στην Αθήνα έχουν μείνει οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου.

Όπερ και σημαίνει ότι ο Εργκίν Άταμαν υπολογίζει στους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.