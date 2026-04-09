Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Βαλένθια
Όπως είναι γνωστό η αποστολή των «πρασίνων» ταξίδεψε την ισπανική πόλη με 12 παίκτες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τους «πράσινους» στην 2η νίκη τους επί ισπανικού εδάφους μέσα σε 48 ώρες.
Στην Αθήνα έχουν μείνει οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου.
Όπερ και σημαίνει ότι ο Εργκίν Άταμαν υπολογίζει στους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.