Ο Μουσταφά Φαλ μοίρασε χαμόγελα στον Ολυμπιακό περνώντας στο παρκέ για πρώτη φορά για φέτος κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ μετά από 308 μέρες.

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στην Arena 8888 της Σόφιας για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, μετρώντας τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις του στη EuroLeague και έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs.

Η αναμέτρηση είχε έτσι κι αλλιώς ξεχωριστό χαρακτήρα λόγω της τεράστιας παρουσίας «ερυθρόλευκων» φιλάθλων, αλλά και συγγενών και φίλων που πήγαν να παρακολουθήσουν τον Σάσα Βεζένκοβ και την ομάδα του Πειραία.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός «χαμογέλασε» και για έναν ακόμη λόγο, καθώς ο Μουσταφά Φαλ πέρασε στο παρκέ μετά από 308 μέρες. Οι Πειραιώτες περίμεναν πώς και πώς την επιστροφή του και η κατάλληλη ώρα έφτασε με τον... δεινόσαυρο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να πατάει στο γήπεδο για τα πρώτα φετινά του λεπτά, 7:46 πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.