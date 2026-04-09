Ο Ντόρσεϊ είχε την... τιμητική του στην εξέδρα της Arena 8888 στη Σόφια, καθώς ένας μικρός φίλαθλος έκανε ταξίδι από την Άρτα για να τον δει να παίζει και να πάρει τη φανέλα του!

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Σόφια την Χάποελ Τελ Αβίβ και οι εξέδρες έχουν έντονο ερυθρόλευκο χρώμα, με έναν όμως φίλο των Πειραιωτών να κλέβει την παράσταση.

Συγκεκεκριμένα, ο εν λίγο πιτσιρικάς έκανε το ταξίδι από την Άρτα μέχρι τη Σόφια, προκειμένου να δει από κοντά τον αγαπημένο του παίκτη, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και πάρει τη φανέλα του!

«Ντόρσεϊ, ήρθα από την Άρτα μόνο για εσένα. Σε παρακαλώ δώσε μου τη φανέλα σου», έγραψε στο πλακάτ ο μικρός, με τον φωτογραφικό φακό να τον εντοπίζει και να τον απαθανατίζει.