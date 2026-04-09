Χάποελ - Ολυμπιακός: Μικρός φίλαθλος πήγε από την Άρτα στη Σόφια για τον Ντόρσεϊ!
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Σόφια την Χάποελ Τελ Αβίβ και οι εξέδρες έχουν έντονο ερυθρόλευκο χρώμα, με έναν όμως φίλο των Πειραιωτών να κλέβει την παράσταση.
Συγκεκεκριμένα, ο εν λίγο πιτσιρικάς έκανε το ταξίδι από την Άρτα μέχρι τη Σόφια, προκειμένου να δει από κοντά τον αγαπημένο του παίκτη, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και πάρει τη φανέλα του!
«Ντόρσεϊ, ήρθα από την Άρτα μόνο για εσένα. Σε παρακαλώ δώσε μου τη φανέλα σου», έγραψε στο πλακάτ ο μικρός, με τον φωτογραφικό φακό να τον εντοπίζει και να τον απαθανατίζει.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Η 11άδα κόντρα στη Χάποελ
