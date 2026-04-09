Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι στην Arena 8888 για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στην Arena 8888 της Σόφιας για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, μετρώντας τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις του στη EuroLeague και έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs, μαζί με τη Βαλένθια.

Οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τον κόσμο τους να δίνει δυναμικό «παρών» στο γήπεδο. Εξάλλου, στην Arena 8888 βρέθηκαν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Βουλγαρία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με τη Χάποελ.