Ο Σάσα Βεζένκοβ, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα με τη Χάποελ, θα τιμηθεί από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Χάποελ στη Σόφια θα είναι κάτι ξεχωριστό για τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο σταρ του Ολυμπιακού αποτελεί πόλο έλξης για τους φιλάθλους στη Βουλγαρία, με την Arena 8888 να είναι κατάμεστη, ενώ λίγο πριν το τζάμπολ, η κυβέρνηση της χώρας έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για τον Σάσα Βεζένκοβ.

Συγκεκριμένα, 15 λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Χαπόελ ο Υπουργός Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Dimitar Iliev, θα τιμήσει τον Σάσα Βεζένκοβ, κίνηση που θα γίνει μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες του, που θα τον αποθεώσουν.