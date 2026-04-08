Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ (09/04, 19:30) στη Σόφια, με τον Σάσα Βεζένκοβ να πραγματοποιεί δηλώσεις στον βουλγαρικό τύπο, ενόψει της αναμέτρησης.

Μίλησε για το πόσο ξεχωριστό θα είναι το παιχνίδι για εκείνον, ενώ τόνισε μάλιστα πως έχει και πολύ μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Είναι λίγο περίεργο, το ματς είναι ξεχωριστό για μένα, για όλους. Το να παίζεις μπροστά σε φίλους, συγγενείς, μπροστά σε ανθρώπους που δεν έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την EuroLeague ζωντανά και εμένα, είναι εκπληκτικό. Έρχονται παίκτες, έρχονται ομάδες, οι οποίες, για να μην κάνουν λάθος, δεν θα είχαν έρθει ποτέ στη Βουλγαρία αν αυτό δεν είχε συμβεί με τον Χάποελ. Ελπίζω να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το μπάσκετ.

Θα είναι πιο συγκεκριμένη, δεν θα είναι η τυπική επίσκεψη, περιμένω να δω πώς θα είναι η αίθουσα, πώς θα γεμίσει. Ξέρω ότι θα νιώσω σαν στο σπίτι μου. Το ματς έχει μεγάλη σημασία, θα είναι μια μάχη, ένας πόλεμος και πρέπει να τον κερδίσουμε.

Προς το παρόν, τα πάμε καλά, αλλά η μορφή είναι τέτοια που μετά από μια εβδομάδα δεν έχει σημασία αν είσαι πρώτος ή τέταρτος, γιατί αρχίζουν τα πλέι οφ.

Είμαι σχεδόν 100% υγιής, μου αρέσει να παίζω όλα τα ματς. Ελπίζω να είμαι υγιής μέχρι το τέλος της σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να τελειώσουμε τη σεζόν με επιτυχημένο τρόπο και να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Αλλά οι άλλες ομάδες το θέλουν, οπότε βήμα-βήμα.

Για το αν θα ενισχύσει την Εθνική Βουλγαρίας το καλοκαίρι: «Για να είμαι υγιής, αν δεν κάνω λάθος, το ματς είναι στις 5 Ιουλίου, θα είναι στη γραμμή. Ας έρθει η στιγμή και θα το σχολιάσουμε»