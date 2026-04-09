Kαρφίτσα δεν θα πέφτει στη Σόφια, αφού τα εισιτήρια για το ματς του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ εξαντλήθηκαν.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ (09/04, 19:30) στη Σόφια, και θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών στη Euroleague. Στόχος να τερματίσει στην πρώτη θέση στη regular season στη Euroleague για άλλη μια φορά.

Το γήπεδο, η Arena 8888 θα είναι κατάμεστη αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Η χωρητικότητα του γηπέδου φτάνει τις 12.300 θέσεις.

Την παράσταση κλέβει φυσικά ο Σάσα Βεζένκοβ αφού θα αγωνιστεί μπροστά στους συμπατριώτες του. Άλλωστε είναι ο σταρ της Εθνικής Βουλγαρίας και ιδιαίτερα αγαπητός.

Στην Αθήνα έμειναν και δεν θα αγωνιστούν οι Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκό σπασμό στην μέση) και Ταιρίκ Τζόουνς (θλάση). Εκτός και ο Νιλικίνα που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.