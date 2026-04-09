Ο Γιώργος Κούβαρης βρίσκεται με την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, στέκεται στον τεράστιο βαθμό δυσκολίας που κρύβει η αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα και εξηγεί ότι με εμφάνιση ανάλογη με αυτή της Βαρκελώνης θα κάνει τη ζωή του πιο εύκολη ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες έχω γεμίσει μπόλικες σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις. Όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι είσαι «πονοκεφαλιάζουν» με τα σενάρια της τελικής κατάταξης του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερες εάν είχε ηττηθεί με από την Μπαρτσελόνα αλλά τέλος καλό, όλα καλά,λ με αποτέλεσμα να ορίσει εκείνος τη μοίρα του όσον αφορά τα playoffs.

Τα πράγματα είναι απλά: Κερδίζει σήμερα την Βαλένθια στην ισπανική πόλη και την επόμενη εβδομάδα κάνει το 2/2 στο «Telekom Center Athens» με αντίπαλο την Αναντολού Εφές; Παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs δίχως να χρειαστεί να κάνει… υπολογισμούς επί υπολογισμών ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής στην Euroleague. Κοινώς κρατάει την τύχη στα χέρια του.

Κερδίζει σήμερα την Βαλένθια; Κρατάει ζωντανές και τις ελπίδες για την τετράδα και το αβαντάζ της έδρας στα playoffs, αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν θα εξαρτώνται τα πάντα από τους «πράσινους». Ίσα-ίσα που θα πρέπει να περιμένουν αποτελέσματα και ο Τι Τζέι Σορτς να… επιστρατεύσει τελικά το κομπιουτεράκι του, το οποίο δεν έχει μαζί του στη Βαλένθια όπως είπε την παραμονή του ματς.

Κακά τα ψέματα. Εδώ που φτάσαμε, είτε το παραδέχεται κάποιος, είτε δεν το παραδέχεται, τα σενάρια της τελικής κατάταξης, όπως επίσης τα ζευγάρια που θα διαμορφωθούν στα playoffs και στο Play-In, αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στην Euroleague. Από φιλάθλους και δημοσιογράφους, μέχρι τους παίκτες και τους προπονητές. Και είναι και λογικό, άλλωστε, έτσι;

Σίγουρα δεν αποπροσανατολίζουν τους παίκτες και ΔΕΝ πρέπει να τους αποπροσανατολίζουν. Άπαντες σκέφτονται το παιχνίδι και τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να κερδίσουν. Και αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει πολλά και ΣΩΣΤΑ πράγματα στη Βαλένθια προκειμένου να πάρει τη νίκη στη νεόκτιστη «Roig Arena» και να κάνει το 2/2 στην ισπανική «Μεγάλη Εβδομάδα».

Κοινώς, και με δεδομένη τη νίκη την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Εφές, θα έχει κατακτήσει τον μίνιμουμ (στην παρούσα φάση και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα) στόχο. Και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο έρθει θα είναι σίγουρο καλοδεχούμενο για τον Εργκίν Άταμαν και τους παίκτες του. Προέχει ωστόσο η νίκη στην ισπανική πόλη ώστε να αποδείξει και το φορμάρισμα που βρίσκεται καθώς θα είναι η 6η στα 7 τελευταία παιχνίδια του στην Euroleague.

Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εάν εξαιρέσουμε το κακό τελευταίο οκτάλεπτο στο παιχνίδι με την Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει για τα καλά τις στροφές τον τελευταίο μήνα δείχνοντας να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, ειδικά μετά την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Ας μην έλειπε ο Γκραντ στη Σόφια και τώρα ενδεχομένως και να κάναμε λόγο για το απόλυτο 6/6. Και σίγουρα στην κουβέντα δεν θα υπήρχε το εισιτήριο των playoffs αλλά μόνο τα σενάρια για το πώς θα μπορούσε να χάσει ο Παναθηναϊκός το αβαντάζ της έδρας. Όμως έχουμε πει όμως πολλές φορές ότι με τα «αν» δεν γράφεται καμία ιστορία στον αθυητισμό και όπως λένε και στην Αμερική, it is what it is.

Ξαναλέω. Το παιχνίδι με την Βαλένθια είναι ΠΟΛΥ πιο επικίνδυνο και δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν έχει το ειδικό βάρος της Μπαρτσελόνα, της Φενέρ, της Ρεάλ κ.ο.κ., αλλά δεν είναι και η ομάδα που δεν του ταιριάζει. Όπως δεν του ταιριάζει και η Παρί. Και εννοώ ομάδες που παίζουν σε πολλές κατοχές, τρέχουν, έχουν up tempo παιχνίδι και εκτελούν στα 10-14 δευτερόλεπτα. Είναι απαραίτητο να περιοριστούν τα περιφερειακά σουτ της ισπανικής ομάδας αλλά και η εν γένει πολύ καλή backcourt που διαθέτει. Κάτι που αποδεικνύεται και από τους αριθμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βαλένθια έχει επιχειρήσει μόλις 174 περισσότερα δίποντα (1.309) απ’ ότι τρίποντα (1.135) με ποσοστό κοντά στο 37% ενώ μετράει κατά μέσο όρο το τρελό νούμερο των 91 κατοχών ανά αγώνα για 90.5 πόντους στην επίθεσή της. Μιλάμε για κάτι το απίστευτο, αλλά στην τελική αποδεικνύει και τη θέση της στην κατάταξη καθώς βρίσκεται 2η πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, κρατήστε ότι η ομάδα του (για εμένα καλύτερου προπονητή τη φετινή σεζόν στην Euroleague) Πέδρο Μαρτίνεθ, υπερτερεί σε 10 από τις 12 βασικές στατιστικές κατηγορίες (και μάλιστα κατά πολύ) σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είναι καλύτεροι μόνο στην κατηγορία των λαθών (κάνουν πολύ λιγότερα από την Βαλένθια) και στο ποσοστό στις βολές.

Εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος ΠΟΣΟ δύσκολο θα είναι το έργο τους στην νεόκτιστη «Roig Arena». Πραγματικά μιλάμε για γηπεδάρα, πραγματικό διαστημόπλοιο απ’ έξω και πολυτελέστατο μέσα. Όπως έλεγα και μόλις μπήκα στο γήπεδο την παραμονή του αγώνα προκειμένου να βρεθούμε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, κάθε χώρος στο εσωτερικό μυρίζει… καινουργίλα! Τις επόμενες ημέρες θα διαβάσετε στο Gazzetta τι λένε οι άνθρωποι της ομάδας και οι υπεύθυνοι του γηπέδου για αυτήν την γηπεδάρα.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει στην άμυνα τους δύο βασικούς επιθετικούς άξονες της Βαλένθια. Το catch and shoot και τις άμεσες εκτελέσεις στα spot up των Κοστέλο, Μπαντιό, Πουέρτο, Πραντίγια, Τέιλορ, Ρίβερς, Τόμπσον (σ.σ. κοινώς σουτάρουν ΟΛΟΙ), όπως επίσης και το πώς δημιουργούν για τους εαυτούς τους οι Μοντέρο, Μουρ, Τόμπσον και Μπαντιό μέσα από τα δικά τους pick n roll ως οι κύριοι χειριστές.

Φαντάζομαι ότι το σκάουτινγκ θα πήρε φωτιά τα τελευταία 245ωρα αν και εδώ που τα λέμε εάν ο Παναθηναϊκός πιάσει τα ίδια επίπεδα απόδοσης όπως και στο Palau Blaugrana, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Όμως εάν χαλαρώσει έστω και λίγο, μπορεί και να το πληρώσει ακριβά από την ταχύτητα και τις άμεσες εκτελέσεις της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Άραγε θα ορίσει σήμερα την τύχη του ή θα χρειαστεί να βγουν από απόψε τα… κομπιουτεράκια για υπολογισμούς απευθείας πρόκρισης στα playoffs;