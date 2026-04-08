Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Βαερκελώνη πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με αποτέλεσμα να διατηρήσει ζωντανές και τις ελπίδες για είσοδο στην 4άδα.

Εκεί που ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και ακροβατούσε σε τεντωμένο σχοινί, έφτασε στο σημείο με μια νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» να καθορίσει -και πάλι- την τύχη του όσον αφορά την τελική του κατάταξη.

Πρώτος και πλέον εφικτός στόχος είναι η εξάδα και η απευθείας συμμετοχή στα playoffs, δίχως να μπει στην διαδικασία του Play-In. Πώς θα το καταφέρει αυτό; Κάνοντας στο 2/2 και χωρίς να τον ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα σε κανένα άλλο ματς, θα μπει στα playoffs. Όπερ και σημαίνει ότι πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων με τη Βαλένθια εκτός έδρας και την Αναντολού Εφές εντός έδρας.

Κάτι που προέκυψε μετά την εντός έδρας ήττα της Ζάλγκιρις Κάουνας από την Ντουμπάι. Από εκεί και πέρα παραμένει «ζωντανός» ακόμα και την είσοδο στην 4άδα η οποία μπορεί να του δώσει το πλεονέκτημα της έδρας! Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το 2/2 απέναντι σε Βαλένθια και Εφές. Σε αυτήν και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί να ελπίζει στο... κάτι παραπάνω. Αρκεί να τον ευνοήσουν και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα: Ο Παναθηναϊκός θα μπει τετράδα εάν:

Κάνει το 2/2 και η Ρεάλ το 1-1 (με ήττα από Φενέρ) και η Χάποελ το 1-2. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στην 4η θέση με Παναθηναϊκό, Χάποελ, Ρεάλ στο 23-15 όπου ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα.

Κάνει το 2/2 και η Ρεάλ το 0-2 και η Χάποελ σημειώσει μία νίκη στα τρία ματς. Σε αυτήν την περίπτωση θα ισοβαθμήσει στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ στο 23-15 όπου οι πράσινοι έχουν το προβάδισμα.

Αυτά είναι τα πιο απλά σενάρια. Υπάρχουν και περιπτώσεις με τετραπλές και πενταπλές ισοβαθμίες στο 23-15 που φέρνουν ακόμα πιο ακραία σενάρια ωστόσο το τοπίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει και σενάριο σε ανάλογη ισοβαθμία το οποίο μπορεί να φέρει τον Παναθηναϊκός έως και 3ο. Ακραίο μεν, αλλά εφικτό από τη στιγμή που μπαίνει ακόμα στην κουβέντα.

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη Ρεάλ σε 2-0 νίκες, ενώ έχει το πάνω χέρι σε πιθανές ισοβαθμίες με Χάποελ και Φενέρ. Από τη Βαλένθια είχε ηττηθεί με 10 πόντους διαφορά, όπερ και σημαίνει ότι θα ψάξει στη Roig Arena νίκη και +11 ώστε να είναι ακόμα πιο άνετος σε πιθανή διεκδίκηση του αβαντάζ της έδρας.

Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12 Βαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μπαρτσελόνα 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μονακό 19-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-20 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 10-25 Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).