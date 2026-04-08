Σορτς για τις πιθανότητες για την τετράδα: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το… κομπιουτεράκι!»

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της regular season, και ο Τι Τζέι Σορτς κλήθηκε να σχολιάσει τις πιθανότητες των «πράσινων» να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της κατάταξης (9/4, 21:45, LIVE από το Gazzetta).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Μετά το εμφατικό πέρασμα από το Palau Blaugrana και τη σπουδαία νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην επιβλητική Roig Arena απέναντι στην ανεβασμένη Βαλένθια, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη (9/4, 21:45, LIVE από το Gazzetta).

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο βοηθητικό της Roig Arena, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς τέθηκε στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, μιλώντας αρχικά για τον αγώνα με τους Ίβηρες: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό. Ξέρουμε πόσο γρήγορη και ταλαντούχα είναι η Βαλένθια και ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι και όχι να ακολουθήσουμε το δικό τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις όταν παίζουν σε τόσο υψηλό τέμπο.

Δεν υπάρχει χώρος για λάθη, καθώς μπορούν να σε τιμωρήσουν ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις λεπτομέρειες και να ελέγξουμε ξανά τον ρυθμό. Όλοι γνωρίζουν πού βρισκόμαστε και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Μετά τη νίκη μας επί της Μπαρτσελόνα, κανείς δεν πανηγυρίζει υπερβολικά, όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη αποκλειστικά στο ματς με τη Βαλένθια».

Σε ερώτηση για τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, εξασφαλίζοντας έτσι το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το… κομπιουτεράκι, το έχω ψάξει. Θέλουμε νίκες, αλλά και… λίγη βοήθεια. Πρέπει όμως να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας, να κάνουμε ό,τι σωστό μπορούμε, και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στα playoffs δεν υπάρχουν ομάδες που θες να διαλέξεις. Κάθε ομάδα που βρίσκεται στο Top-8 το αξίζει και όλες διαθέτουν πολύ καλούς παίκτες. Για μένα δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που να θέλω συγκεκριμένα, απλά θέλουμε να μπούμε στα playoffs».