Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Arena 8888 της Σόφιας απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30, LIVE από το Gazzetta), και ήδη 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αποτελεί πόλο έλξης.

Ο Ολυμπιακός μετράει τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις του στη EuroLeague, εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs, μαζί με τη Βαλένθια. Οι Πειραιώτες πέτυχαν εμφατική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο. Πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4, 19:30, LIVE από το Gazzetta) στη Σόφια.

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ ήδη έχουν πωληθεί 10.000 εισιτήρια για το σπουδαίο παιχνίδι στην Arena 8888! Είναι δεδομένο ότι οι Πειραιώτες θα έχουν τη μαζική στήριξη των οπαδών τους, με τον Σάσα Βεζένκοβ να βρίσκεται στο επίκεντρο, αφού θα αγωνιστεί μπροστά στους συμπατριώτες του. Το παραδέχτηκε άλλωστε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την αναχώρηση για τη Βουλγαρία, εξηγώντας χαρακτηριστικά ότι ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» περιμένει με ανυπομονησία το ματς στη Σόφια.