Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ με 102-88 στο ΣΕΦ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανεβάζει την καθιερωμένη παρακάμερα.

Ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης, καθώς μερικές από τις καλύτερες φάσεις του αγώνα, που έδωσε την επιβλητική νίκη των Πειραιωτών.

Κάποιες από αυτές, το... θερμό χειροκρότημα στον Κίναν Έβανς, ενώ και η αποθέωση στον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το ρεκόρ που πραγματοποίησε.