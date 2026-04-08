Η Μπαρτσελόνα που έχασε άνετα από τον Παναθηναϊκό (79-93) για την 36η αγωνιστική της Euroleague, βλέπει τον Τσάβι Πασκουάλ να σκέφτεται την πιθανότητα αποχώρησης από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν.

Παρότι δεν έχει πολύ καιρό που επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα, όπου έκανε μεγάλη καριέρα ο Τσάβι Πασκουάλ και σκέφτεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ των ισπανικών μέων ενημέρωσης!

Ο έμπειρος τεχνικός που είδε την ομάδα του να μετατρέπεται σε σάκο του μποξ (79-93) από τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν στην 36η αγωνιστική της Euroleague «άναψε φωτιές» στη συνέντευξη Τύπου αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά για το μέλλον του.

«Το καλοκαίρι, όταν τελειώσει η σεζόν, θα είναι η στιγμή να μιλήσουμε, να σκεφτούμε, να αναλύσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, πού θα βρισκόμαστε και αν θα βρισκόμαστε». Αυτές οι τελευταίες λέξεις του Τσάβι Πασκουάλ προκάλεσαν «παγωμάρα» και αμηχανία στους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα. Τι εννοεί ο προπονητής όταν λέει «και αν θα είμαστε»; Αναφέρεται στη δική του παραμονή στον πάγκο; Αυτό προσπάθησε να αποσαφηνίσει η επόμενη ερώτηση που του έγινε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου. Ο Τσάβι Πασκουάλ ωστόσο αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν και η απάντησή του δεν καθησύχασε κανέναν: «Είπα ακριβώς αυτό που ήθελα να πω».

Το δεδομένο αυτή τη στιγμή, είναι πως η παραμονή του Τσάβι Πασκουάλ στη Μπαρτσελόνα δεν είναι εγγυημένη, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028. Και αυτό ισχύει για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης αυτό το καλοκαίρι με την καταβολή ενός σχετικά χαμηλού ποσού και δεύτερον, επειδή ο Καταλανός προπονητής είναι πολύ απογοητευμένος από τη μεταχείριση που λαμβάνει από τον σύλλογο.

Η απουσία του Τόμας Σατοράνσκι, που έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια και το δεύτερο ημίχρονο του προηγούμενου αγώνα απέναντι στη Ζάλγκιρις (35η αγωνιστική), ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την υπομονή του Τσάβι Πασκουάλ. Ο Τσέχος αντιμετωπίζει ένα αδιευκρίνιστο πρόβλημα υγείας, για το οποίο η Μπαρτσελόνα δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από το να το χαρακτηρίσει ως αδιαθεσία, αλλά όπως αναφέρουν οι ισπανοί η απουσία του μπορεί να διαρκέσει αρκετά και ίσως να μην αγωνιστεί ξανά αυτή τη σεζόν! Αυτό έχει αφήσει τον Τσάβι Πασκουάλ χωρίς τους τρεις βασικούς του πλέι μέικερ, τον ίδιο τον Σατοράνσκι, τον Νίκολα Λαπροβίτολα και τον Χουάν Νούνιεθ, όλοι τραυματίες και με τον νεαρό και άπειρο Χουάνι Μάρκος ως μοναδικό οργανωτή παιχνιδιού, τη στιγμή που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα πίστευε ότι η διοίκηση θα έφερε ενισχύσεις για να βγει η σεζόν και να μπορέσει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός ή, τουλάχιστον, να ολοκληρώσει αξιοπρεπώς τη σεζόν. Ωστόσο, η απάντηση των διοικούντων ήταν η ίδια που άκουγε από την πρώτη στιγμή της άφιξής του. Πως δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Και αυτό προκάλεσε την έντονη ενόχληση του, καθώς είναι ένας άνθρωπος που δίνει τον λόγο του, αλλά περιμένει και από τους άλλους να τηρούν τον δικό τους.

Κάτι που δεν έγινε από την πλευρά των διοικούντων. Η Μπαρτσελόνα δεν τήρησε δύο από τους όρους που είχε θέσει ο Τσάβι Πασκουάλ όταν υπέγραψε τον περασμένο Νοέμβριο, όροι που τον βοήθησαν να ξεπεράσει τις πολλές επιφυλάξεις που είχε για να αναλάβει τη δύσκολη αποστολή. Ο πρώτος, ότι από τον Ιανουάριο ο σύλλογος θα αποκτούσε έναν σέντερ. Ο δεύτερος ότι αν τραυματιζόταν ένας βασικός παίκτης της ομάδας, θα γινόταν μεταγραφή αντικαταστάτη. Ούτε το ένα έγινε, ούτε και το άλλο! Μάλιστα, η θέση της διοίκησης ξεκαθαρίστηκε με σαφήνεια, καθώς ενημερώθηκε ότι πρέπει να πορευτεί μέχρι το τέλος της σεζόν με όσους παίκτες ήταν διαθέσιμοι.

Ο Τσάβι Πασκουάλ ξέρει πως αγωνιστικά δύσκολα μπορούν να διορθωθούν οι ανορθογραφίες της ομάδας που έχουν τη βάση τους στον καλοκαιρινό σχεδιασμό, αλλά για τον ίδιο είναι σημαντικό να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διοίκησης.

Συνήθως οι επιστροφές είναι σύντομες και δεν έχουν καλό φινάλε και ο Τσάβι Πασκουάλ που ήθελε να επανέλθει στην άκρη του πάγκου, πιθανότατα να αποχωρήσει σύντομα.