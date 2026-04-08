Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ευχήθηκαν στον Όσμαν για τα γενέθλια του και εκείνος τραγούδησε μαζί τους στα ελληνικά… σύνθημα του τριφυλλιού πριν την αναχώρηση για τη Βαλένθια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ταξίδι του στην Ισπανία αφήνοντας πίσω του την Μπαρτσελόνα και την καταιγιστική του εμφάνιση γλιτώνοντας κάθε κίνδυνο να μείνει εκτός 10άδας και βάζοντας μπρος για την 6άδα.

Επόμενος σταθμός η Βαλένθια στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague στο φινάλε της «διαβολοβδομάδας».

Κατά την αναχώρηση του τριφυλλιού, οι φίλαθλοι της ομάδας ευχήθηκαν στον Τσέντι Όσμαν για τα γενέθλια του, ενώ τον... παρέσυραν να τραγουδήσει μαζί τους το αγαπημένο του σύνθημα του Παναθηναϊκού.

