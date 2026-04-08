Σκαριόλο: «Ο Ολυμπιακός απέδειξε γιατί είναι στην 1η θέση»

Ο Ολυμπιακός εδραιώθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 24-12, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στη βαθμολογική θέση των Πειραιωτών, καθώς απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και υποχρεώνοντας τη «Βασίλισσα» στην 13η ήττα σε 18 αγώνες μακριά από τη Μαδρίτη.

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να παραδέχεται πως ο Ολυμπιακός απέδειξε τον λόγο που βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ο προπονητής της Ρεάλ ανέφερε στο flash interview μετά την ήττα από τους «ερυθρόλευκους»: «Σίγουρα θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στην άμυνα. Έβαλαν μεγάλα σουτ και πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Εμείς είχαμε μεταπτώσεις. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο παρκέ και ελπίζω να τους αντιμετωπίσουμε και πάλι. Απέδειξε γιατί είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας. Η σεζόν έχει δρόμο ακόμα. Πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς με τη Φενέρ».

