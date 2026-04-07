Άταμαν: «Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα play-offs»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν μετά την σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης στη flash interview τονίζοντας την ικανοποίησή του από την εικόνα της ομάδας του στο ματς.

«Παίξαμε πολύ έξυπνα. Παίξαμε πολύ έξυπνα στην άμυνα. Στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε σωστές επιλογές. Είχαμε τον ρυθμό του αγώνα. Ήταν σημαντικό ότι λειτούργησε καλά η άμυνα στους περιφερειακούς της Μπαρτσελόνα. Πήραμε μία σημαντική νίκη και την διαφορά. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Βαλένθια. Να ετοιμαστούμε για αυτό. Δεν ξέρω τα άλλα αποτελέσματα. Θέλουμε ακόμα μία νίκη σίγουρα για τις 2. Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα play-offs. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για υπολογισμούς, πρέπει να επικεντρωθούμε στην Βαλένθια».