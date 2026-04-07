Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ατσάλινη στο δεύτερο δεκάλεπτο κόντρα στον Ολυμπιακό ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού με τη βοήθεια των Λάιλς και Ταβάρες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας πως με νίκη θα «σφιχταγκαλιάσει» το πλεονέκτημα έδρας και θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η υπεροχή των «ερυθρόλευκων» στο πρώτο δεκάλεπτο που έληξε με το 31-19 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, άλλαξε 180 μοίρες στη δεύτερη περίοδο με μία απίθανη αντεπίθεση από τους Ισπανούς.

Συγκεκριμένα, οι Μαδριλένοι από το 12ο λεπτό της αναμέτρησης έτρεξαν ένα αδιανότητο σερί 18 αναπάντητων πόντων μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά με κύριους εκφραστές τους Τρέι Λάιλς και Έντι Ταβάρες για να περάσει η Ρεάλ μπροστά στο 16ο λεπτό του ματς με 35-40.