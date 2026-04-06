Φουρνιέ: «Για κάποιο λόγο η Ρεάλ έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 36η αγωνιστική στο ΣΕΦ με τον Εβάν Φουρνιέ να παραχωρεί δηλώσεις εν όψει της σημαντικής αναμέτρησης στο ΣΕΦ.

Για τις σκέψεις του για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι μια ομάδα που για κάποιο λόγο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, αν και είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη. Είναι πολύ επικίνδυνη και έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, τον Don Sergio. Είναι πολύ πειθαρχημένη, πολύ σκληρή και θα είναι ένα τεράστιο παιχνίδι αύριο».

Σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέξει η ομαδα: «Πρέπει να εκφράσουμε το physicality μας, να προστατεύσουμε την ρακέτα μας και να ετοιμαστούμε για την δυναμική τους άμυνα».

Για τον Όμηρο Νετζήπογλου: «Ήταν τόσο ανεβαστικό να τον βλέπεις. Γίνεται συνέχεια όλο και καλύτερος. Προφανώς, ερχόμενος από την ΑΕΚ ήταν μια μεγάλη προσαρμογή για αυτόν. Το παιδί αυτό δουλεύει συνέχεια, κάνει πολύ έντονες προπονήσεις και είναι πάντα πρόθυμος να μάθει νέα πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται αυτή η προσπάθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που έλαβε την ευκαιρία να το δείξει».

Για το sold out στο ΣΕΦ και το μήνυμα στους φιλάθλους: «Προφανώς δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Ήδη ξέρω τι θα γίνεται εδώ αύριο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το ματς, έχουν απομείνει μόλις δύο παιχνίδια στο σπίτι μας και τους περιμένουμε δίπλα μας».