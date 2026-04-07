Ο πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Νεμπόισα Τσόβιτς έβγαλε είδηση υποστηρίζοντας πως ήθελε στην άκρη του πάγκου του Ερυθρού Αστέρα τον Βασίλη Σπανούλη.

Πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη έκανε ο τότε πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα Νεμπόισα Τσόβιτς και νυν πρόεδρος της σερβικής Ομοσπονδίας, μετά την αποχώρηση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Την αποκάλυψη έκανε ο «ισχυρός άνδρας» του μπάσκετ στη Σερβία μιλώντας στο «Ozbiljno Neozbiljni» podcast, όταν ρωτήθηκε για τον προπονητή που ήθελε να υπογράψει στην ομάδα αλλά δεν τα κατάφερε.

«Μετά την αποχώρηση του Ιβάνοβιτς, ήθελα να φέρω τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν δική μου ιδέα, μιλήσαμε, αλλά μου είπε πως ήταν νωρίς για εκείνον να προπονήσει στην Euroleague» δήλωσε ο Νεμπόισα Τσόβιτς.

Και συμπλήρωσε: «Επίσης στο παρελθόν, ήμασταν κοντά στον Αντρέα Τρινκιέρι, είχαμε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα, αλλά αποφάσισε να κυνηγήσει δουλειά βοηθού προπονητή στο ΝΒΑ. Δεν πέρασε πολύς καιρός και υπέγραψε στην Παρτίζαν. Είναι συναισθηματικός προπονητής και μίλησε με υπέροχα λόγια για αυτόν τον σύλλογο. Μιλήσαμε μετά αλλά δεν υπήρχε τρόπος να έρθει μετά την θητεία του στην Παρτίζαν».