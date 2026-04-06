Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Σάσα Ομπράντοβιτς αναφέρεται στην κάμψη του Τζάρετ Μπάτλερ και στην προσπάθεια της ομάδας του να ανακάμψει μετά την ήττα από την Παρτίζαν.

Ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Παρί το βράδυ της Τρίτης (7/4, 21:00) στην Belgrade Arena για την 36η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο η ήττα από την Παρτίζαν στο μεγάλο ντέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας έχει βαρύνει την ατμόσφαιρα στο στρατόπεδο της ομάδας.

Το τελευταίο αποτέλεσμα κόντρα στην Παρτίζαν έχει αυξήσει σημαντικά το αίσθημα πίεσης προς το πρόσωπο του προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς. Σε ένα περιβάλλον όπου ακόμη και οι αποφάσεις του τίθενται υπό αμφισβήτηση, καθώς πολλοί θεωρούν πως γνωρίζουν καλύτερα από τον προπονητή ο ίδιος καλείται να ετοιμάσει την ομάδα του για την αναμέτρηση με την Παρί.

«Ό,τι συνέβη στο ντέρμπι πρέπει να μείνει πίσω μας. Τώρα είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό και χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου που θα έρθει. Η υποστήριξη του “έκτου παίκτη” είναι εξαιρετικά σημαντική» εξήγησε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, αναφερόμενος στην παρουσία του κόσμου την Τρίτη (7/4) στις εξέδρες της Belgrade Arena.

«Η ανάλυση του πρώτου αγώνα με την Παρί μας έδωσε ορισμένες απαντήσεις. Δεν είχαμε καλή επικοινωνία στην άμυνα. Μας μπέρδεψαν, όπως και άλλες ομάδες τελευταία απέναντι στις οποίες ήμασταν φαβορί. Σε σχέση με τον προηγούμενο προπονητή, η Παρί έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον ρυθμό. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλους, γιατί κανείς δεν παίζει σε τέτοια ένταση. Είναι θέμα συγκέντρωσης και ενέργειας να ελέγξουμε τα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα της επίθεσής τους. Επιπλέον, πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, κάτι που είναι απαραίτητο για να αυξήσουμε τις πιθανότητες νίκης» συμπλήρωσε.

Ο Ερυθρός Αστέρας περιμένει μεγαλύτερη βοήθεια από τον Τζάρετ Μπάτλερ, αν και ο Αμερικανός άσος βρίσκεται εδώ και εβδομάδες εκτός φόρμας.

«Μιλήσαμε λίγο, έχει επιβαρυνθεί και ο ίδιος. Χρειάζεται βοήθεια με συγκεκριμένες οδηγίες, να βρεθεί σε πιο άνετες συνθήκες στο παιχνίδι του. Οι αντίπαλοι προσαρμόζονται στο isolation του και δεν τον αφήνουν να παίξει μόνος του. Πρέπει και ο ίδιος να μάθει να ζει με τις αποφάσεις του είτε ευστοχεί είτε αστοχεί και να μην εγκλωβίζεται για ώρα σε μια λάθος αντίδραση» υπογραμμίζει.

«Δεν γίνεται με έναν ή δύο παίκτες, πρέπει να είναι παρούσα όλη η ομάδα. Χρειαζόμαστε σωστές πάσες και καλή εκτέλεση. Έτσι δημιουργούνται ελεύθερα σουτ, τα οποία πρέπει να τα βάζεις. Στη δική μας κατάσταση, αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο σε ψυχολογικό επίπεδο. Κάθε κατοχή και κάθε σουτ καθορίζουν την εξέλιξη» σχολίασε.

Η έλλειψη κινήτρου αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα όταν αντιμετωπίζει σύνολα της Euroleague που κινούνται χαμηλά στη βαθμολογία, όπως η Παρί που βρίσκεται στη 16η θέση και χωρίς ελπίδες πρόκρισης. Ωστόσο, υπάρχει ο Ναντίρ Ιφί.

«Όλοι μιλούν για εκείνον. Ο τρόπος που δημιουργεί συνθήκες για σουτ και εκτελεί, πολλές φορές μοιάζει εξωπραγματικός. Όποιος κι αν τον μαρκάρει, είναι δύσκολο να τον περιορίσει, ειδικά με τα σουτ προς τα πίσω και τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες τους, όχι μόνο λόγω ποσοστών, αλλά και γιατί ανοίγει το γήπεδο και δίνει χώρους στον σέντερ για ριμπάουντ. Χρειαζόμαστε καλή αμυντική προσέγγιση πάνω του. Βασικό είναι να του δυσκολέψουμε τα σουτ. Όσο για το κίνητρο, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε κανέναν αντίπαλο έτσι. Ομάδες όπως η Μπάγερν και η Μπασκόνια έπαιξαν πάνω από τις δυνατότητές τους απέναντί μας, όπως και παίκτες από τους οποίους δεν περιμέναμε απειλή. Είναι δύσκολο να τα προβλέψεις όλα, αλλά η καλή άμυνα μπορεί να μας δώσει εύκολους πόντους» επισήμανε.

Τέλος, ο Σάσα Ομπράντοβιτς απάντησε στην κριτική που του γίνεται για το περιορισμένο ροτέισιον. «Δεν καταλαβαίνω γιατί τίθεται θέμα μικρού ροτέισον. Οι βασικοί μας παίκτες αγωνίζονται αρκετά. Από ποιον να κόψω χρόνο; Ίσως πρέπει να σκεφτούμε να αυξήσουμε λίγο τον χρόνο συμμετοχής των βασικών. Δεν συμφωνώ ότι υπάρχει περιορισμός. Το έχω εξηγήσει εσωτερικά, δεν είναι εύκολο να αποδοθεί έτσι απλά, πρέπει να είσαι μέσα στην ομάδα για να το καταλάβεις» κατέληξε.

