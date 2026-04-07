Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο Νάντο Ντε Κολό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ως ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών είναι πολύ μεγάλη, ενώ είναι ένας από τους γκαρντ που άλλαξε τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος το μπάσκετ.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Νάντο Ντε Κολό, τον «Maestro» του, που όπως προανήγγειλε με τη συνέντευξη του στο BeBasket, διανύει τους τελευταίους μήνες της μπασκετικής του λαμπρής διαδρομής!

Ο 38χρονος γκαρντ βάζει τίτλους τέλους σε μια διαδρομή που διήρκησε σχεδόν δύο δεκαετίες και άλλαξε τα δεδομένα σττις θέσεις των γκαρντ. Ο έμπειρος άσος της Φενέρμπαχτσε, στα 38 του χρόνια, ένιωσε πως ο κύκλος ήρθε η ώρα να κλείσει. Μια απόφαση που δεν πήρε εν θερμώ, αλλά ήταν αποτέλεσμα ώριμης σκέψης, «ακούγοντας» τις ανάγκες του σώματός του και την επιθυμία του να αποχωρήσει όσο παραμένει ανταγωνιστικός. «Ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα ορίσει το τέλος, και όχι το μπάσκετ να ορίσει εμένα» είναι η λογική που διέπει τη σκέψη του και εύλογα προκάλεσε τη συναισθηματική φόρτιση στους φίλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη.

Η κληρονομιά

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο Νάντο Ντε Κολό είναι, αν μη τι άλλο, μυθική. Ξεκινώντας από τη Σολέ και περνώντας από τη Βαλένθια, ο έμπειρος Γάλλος κατάφερε να κάνει το άλμα στο ΝΒΑ (Σαν Αντόνιο Σπερς, Τορόντο Ράπτορς), όμως η μοίρα του ήταν προδιαγεγραμμένη και «έχτισε» το «μύθο» του στην Euroleague. Ως ηγέτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κατέκτησε δύο τρόπαια Euroleague (2016, 2019), ενώ το 2016 πέτυχε το απόλυτο «triple crown» σε ατομικό επίπεδο: MVP της κανονικής διάρκειας, MVP του Final Four και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης (Alphonso Ford Trophy).

Πέρα από τους τίτλους, οι αριθμοί του... ζαλίζουν. Ο Νάντο Ντε Κολό θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν ως ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, ενώ είναι στους κορυφαίους στην ιστορία της Euroleague σε συνολικούς βαθμούς αξιολόγησης (PIR).

Το παιχνίδι του υπήρξε ένα σεμινάριο οικονομίας και αποτελεσματικότητας, καθώς είναι ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να κάνει περιττές ενέργειες, από την γραμμή των ελευθέρων βολών σουτάρει με το εντυπωσιακό ποσοστό που αγγίζει το 92% και στο κομμάτι της δημιουργίας είναι ένας παίκτης που βλέπει την πάσα πριν ακόμη υποδεχθεί την μπάλα.

Η Εθνική ομάδα

Φυσικά, η προσφορά του Νάντο Ντε Κολό δεν περιορίστηκε στους αγώνες που έδωσε με τους συλλόγους που τίμησε. Υπήρξε από τους στυλοβάτες της Εθνικής Γαλλίας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο χρυσό μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ το 2013 και σε δύο ασημένια ολυμπιακά μετάλλια, αλλάζοντας το status του γαλλικού μπάσκετ στον παγκόσμιο χάρτη. Με την απόσυρσή του στο τέλος της σεζόν, το μπάσκετ χάνει έναν παίκτη-σύμβολο της απλότητας και της ευφυΐας. Η θέση του στο Πάνθεον του αθλήματος είναι ήδη εξασφαλισμένη, λίγους μήνες πριν την αποχώρηση του. Ο Νάντο Ντε Κολό δεν υπήρξε απλά ένας μεγάλος παίκτης, είναι εκείνος που έκανε το δύσκολο να μοιάζει απλό, και το απλό να μοιάζει με τέχνη. Ίσως δεν ήταν ποτέ ο πιο εκρηκτικός παίκτης που αγωνίστηκε στη Euroleague. Ήταν όμως πάντα εκεί όταν η μπάλα «έκαιγε». Και αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα νικητή που διέθετε και χαρακτήρισε όλη τη διαδρομή του στα γήπεδα του μπάσκετ.

Το παιχνίδι που τον «σημάδεψε»

Ο τελικός της Euroleague το 2016 ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ και τη Φενέρμπαχτσε, όπου ήταν καθοριστικός ο Νάντο Ντε Κολό στην παράταση σημειώνοντας συνολικά 22 πόντους και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της διοργάνωσης τον «σημάδεψε». Ένα ιστορικό παιχνίδι που τον οδήγησε στην κατάκτηση της πρώτης Euroleague για τον ίδιο και στην επιστροφή της ΤΣΣΚΑ στην κορυφή μετά από χρόνια. Μάλιστα, στον ημιτελικό του Final Four έκανε απίστευτα πράγματα απέναντι στη Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μπαρτζώκα. Συνολικά ήταν το Final Four, όπου κυριάρχησε απόλυτα. Υπήρξε σημείο αναφοράς για την ΤΣΣΚΑ και τα επόμενα χρόνια, ένας παίκτης που ήταν καθοριστικός σε κρίσιμα ματς και διέθετε ηγετική φυσιογνωμία.

Ο Νάντο Ντε Κολό που μετράει πλέον αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε, απέδειξε με την σπουδαία καριέρα του ότι το μπάσκετ δεν είναι μόνο θέμα αθλητικότητας, αλλά μυαλού, τεχνικής και χαρακτήρα.