Ο Αθλητικός Διευθυντής της Φενέρ ήταν έξαλλος με την διαιτησία του αγώνα κόντρα στην Έφες.

Ο αθλητικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Τζεμ Τσιριτσί, άσκησε δριμύτατη κριτική στη διαιτησία μετά την ήττα της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κόντρα στην Έφες.

Ο παράγοντας της Φενέρ ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα είναι τα κριτήρια με τα οποία έγιναν αυτά τα σφυρίγματα, ενώ στάθηκε στον μεγάλο βαθμό των βολών και των φάουλ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Αθλητικός Διευθυντής της Φενέρ:

«Ο χθεσινοβραδινός αγώνας Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε δεν μας υποχρεώνει μόνο να συζητήσουμε το σκορ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι.

Σε έναν αγώνα μπάσκετ με 83 ελεύθερες βολές, 66 ομαδικά φάουλ και έναν ρυθμό που διαρκώς διακοπτόταν, το ζήτημα παύει να είναι απλώς “σκληρός ανταγωνισμός”.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα επίπεδα της διαιτησίας, τα κριτήρια επαφής και η επίδραση των αποφάσεων στη ροή του παιχνιδιού τίθενται εύλογα υπό αμφισβήτηση.

Ειδικά σε έναν κρίσιμο αγώνα επιπέδου πλέι οφ, ο ρυθμός των σφυριγμάτων επηρεάζει άμεσα τον χρόνο συμμετοχής των παικτών, τις περιστροφές των ομάδων, την ψυχολογία του αγώνα και την ισορροπία της σειράς. Για αυτόν τον λόγο, η φράση “τα φάουλ σφυρίχτηκαν και στις δύο πλευρές” δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή εξήγηση.

Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι η ισότητα των φάουλ στα χαρτιά, αλλά το πότε σφυρίχτηκαν, σε ποιες επαφές και με ποιο κριτήριο.

Το γεγονός ότι οι ψηλοί της Φενέρμπαχτσε, Γιάντουνεν, Μέλι και Μπιρτς, αποβλήθηκαν όλοι με πέντε φάουλ, εγείρει το ερώτημα για το πώς εφαρμόστηκε το κριτήριο επαφής κοντά στο καλάθι. Σφυρίχτηκαν οι ίδιες επαφές με το ίδιο σφύριγμα και στις δύο πλευρές;

Ήταν πράγματι ίσα τα κριτήρια σε επίθεση και άμυνα; Αντιμετωπίστηκαν με την ίδια αυστηρότητα τα σφυρίγματα, τα επιθετικά φάουλ, οι αποφάσεις για τη συνέχιση της φάσης και οι αξιολογήσεις για αντιαθλητικά φάουλ στα κρίσιμα σημεία;

Ξεκινώντας από τη σκληρή επαφή που τραυμάτισε τον Νίκολο Μέλι, το κοινό δικαιούται μια ξεκάθαρη εξήγηση για τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν φάσεις που επηρέασαν άμεσα τη ροή του αγώνα και τις περιστροφές της Φενέρμπαχτσε. Διότι σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι μόνο ένα σφύριγμα, είναι η υγεία ενός παίκτη, η προσπάθεια μιας ομάδας και η τύχη μιας σειράς.

Το αίτημα της Φενέρμπαχτσε δεν είναι προνόμιο.

Αυτό που ζητείται είναι πολύ ξεκάθαρο:

Το ίδιο σφύριγμα για την ίδια επαφή.

Το ίδιο κριτήριο στις κρίσιμες φάσεις.

Διαχείριση που επιτρέπει τη δικαιοσύνη, όχι απλώς τη σκληρότητα.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε χθες πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ειδικά οι κρίσιμες αποφάσεις για φάουλ, τα κριτήρια για αντιαθλητικά φάουλ, τα κριτήρια επαφής κοντά στο καλάθι και η ισορροπία των σφυριγμάτων στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα πρέπει να εξηγηθούν με τρόπο που να ικανοποιεί την κοινή γνώμη.

Η Φενέρμπαχτσε παλεύει στο παρκέ, σέβεται την προσπάθεια είτε κερδίζει είτε χάνει. Αλλά δεν μπορεί να σιωπά όταν η προσπάθεια μιας ολόκληρης σεζόν, η υγεία των παικτών της και ο ιδρώτας τους επισκιάζονται από αμφιλεγόμενες αποφάσεις.

Σε αυτή τη σειρά, ο νικητής πρέπει να κρίνεται από τον ιδρώτα και όχι από τα σφυρίγματα, γιατί η προσπάθεια της Φενέρμπαχτσε δεν μπορεί να αφεθεί στην κρίση κανενός διαιτητή».