Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 102-93, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους!

Με τον Σέιν Λάρκιν να είναι σε... καυτό βράδυ, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 102-93 και μείωσε τη σειρά των ημιτελικών του τούρκικου πρωταθλήματος σε 2-1.

Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις τις, σκοράροντας 29 πόντους στην επίθεση, ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα ήταν φανερό με τους 26 πόντους που δέχτηκε.

Μετά την ανάπαυλα το επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων συνεχίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό, σκοράροντας 53 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο που τους... οδήγησε στη νίκη.

Ο Σέιν Λάρκιν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Εφές, τελειώνοντας τον αγώνα με 31 πόντους, 5 ασίστ και 1 ριμπάουντ, ενώ για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο Μπιμπέροβιτς με 29 και ο Μπάλντγουϊν με 24π.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 49-50, 70-67, 102-93