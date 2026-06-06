Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε 102-93: Με «μαγικό» Λάρκιν... μείωσε
Με τον Σέιν Λάρκιν να είναι σε... καυτό βράδυ, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 102-93 και μείωσε τη σειρά των ημιτελικών του τούρκικου πρωταθλήματος σε 2-1.
Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις τις, σκοράροντας 29 πόντους στην επίθεση, ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα ήταν φανερό με τους 26 πόντους που δέχτηκε.
Μετά την ανάπαυλα το επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων συνεχίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό, σκοράροντας 53 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο που τους... οδήγησε στη νίκη.
Ο Σέιν Λάρκιν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Εφές, τελειώνοντας τον αγώνα με 31 πόντους, 5 ασίστ και 1 ριμπάουντ, ενώ για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο Μπιμπέροβιτς με 29 και ο Μπάλντγουϊν με 24π.
Τα δεκάλεπτα: 29-26, 49-50, 70-67, 102-93
📊 @Bilyoner ile karşılaşmadan öne çıkan istatistikler!#BenimYerimBurası pic.twitter.com/vgaxz0ujP7— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.