Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το παιχνίδι απέναντι στην Ρεάλ και επικεντρώνεται σε αυτό κόντρα στη Χάποελ.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, αλλά είναι υποχρεωμένος να «ξεχάσει» άμεσα το ματς και να στρέψει το βλέμμα του στο επόμενο, το οποίο διεξάγεται στη Σόφια την Πέμπτη (9/4).

Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Σόφια, εκεί όπου την Πέμπτη (9/4) θα αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ (22-13) του Δημήτρη Ιτούδη σε ένα πολύ σημαντικό ματς, καθώς μέσω αυτού θα εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα έδρας.

Η Χάποελ προέρχεται από την εντυπωσιακή της νίκη κόντρα στη Φενέρ με 95-80.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:05.