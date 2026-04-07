Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ταξίδι του στην Ισπανία αφήνοντας πίσω του την Μπαρτσελόνα και την καταιγιστική του εμφάνιση γλιτώνοντας κάθε κίνδυνο να μείνει εκτός 10άδας και βάζοντας μπρος για την 6άδα.
Επόμενος σταθμός η Βαλένθια στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague στο φινάλε της «διαβολοβδομάδας».
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα αντιμετωπίσει εκείνη του Πέδρο Μαρτίνεθ στη Roig Arena την Πέμπτη 09/04 και ώρα 21:45.
