Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της καθοριστικής εκτός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα.

Η μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς απόψε (7/4) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δίνει ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.

Τζάμπολ στις 21:30 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.