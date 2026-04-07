Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς απόψε (7/4) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δίνει ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν στη Euroleague.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.
Τζάμπολ στις 21:30 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.