Ολυμπιακός: Ο κυρίαρχος Χολ και το μπάσκετ τεχνητής νοημοσύνης

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την εμφάνιση του Αμερικανού σέντερ κόντρα στη Βιλερμπάν και το παιχνίδι του Ολυμπιακού που θυμίζει σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι βγαλμένο από πρόγραμμα τεχνικής νοημοσύνης.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά (82-74) απέναντι στη Βιλερμπάν στην LDLC Arena για την 35η αγωνιστική της Euroleague και πλέον μπαίνει με... φόρα στο φινάλε της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης, όπου στη διπλή αγωνιστική αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στο ΣΕΦ (7/4), τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (9/4) και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του εντός έδρας με την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να πιέστηκαν σε ορισμένες στιγμές από τη Βιλερμπάν, που αποτελεί ένα μαχητικό σύνολο, αλλά χωρίς σταθερές στο παιχνίδι της, η οποία βασίζεται στην ταχύτητα εκτέλεσης και την αθλητικότητα της.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός που έχει στα... πιτς τον Ταϊρίκ Τζόουνς μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, δεν φάνηκε να ζορίζεται στη ρακέτα, καθώς μπορεί να επιστρατεύτηκε στη 12αδα ο Μουστάφα Φαλ, αλλά ο Ντόντα Χολ ήταν εκείνος που «καθάρισε τη μπουγάδα» στη Γαλλία.

Ο αγαθός γίγαντας δεν χρειάστηκε να πατήσει παρκέ, καθώς ο Χολ επιβεβαίωσε την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται τον τελευταίο καιρό, καθώς η παρουσία του στην πεντάδα έδωσε ενέργεια στην άμυνα, ριμπάουντ και ορισμένες θεαματικές φάσεις με καρφώματα που προήλθαν από τις συνεργασίες του με τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους χωρίς να αστοχήσει (6/6 ελεύθερες βολές, 4/4 δίποντα), πήρε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ εκ των οποίων η μία ήταν καλύτερη και από τις ασίστ του Τόμας Γουόκαπ που ήταν όλες πάρε-βάλε.

Μετά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του Ντόντα Χολ για ένα μεγάλο διάστημα, γεγονός που οφείλονταν και στον περιορισμένο ίσως χρόνο του λόγο της προσθήκης του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Αμερικανός έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση του την κατάλληλη στιγμή.

Τώρα είναι που τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός περισσότερο από ποτέ, καθώς τα παιχνίδια που θα επιτρέψουν στην ελληνική ομάδα να «κλειδώσει» το πλεονέκτημα και πιθανότατα την πρωτιά στην βαθμολογία απέναντι σε Ρεάλ και Χάποελ απαιτούν κυριαρχικές εμφανίσεις του Ντόντα Χολ, πλάι στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι η σταθερή αξία.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που κυριαρχεί με το παιχνίδι της στο μισό γήπεδο, το οποίο οφείλεται και στην καλή αμυντική λειτουργία δεν αφήνει πλέον περιθώρια για... ανορθογραφίες, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

Ο μεγάλος στόχος είναι μπροστά για τον Ολυμπιακό και οι Πειραιώτες έχουν δείξει πως με το βαθύ ρόστερ και την ποιότητα που διαθέτουν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν τις κακοτοπιές. Άλλωστε, αυτά τα ματς, μόνο όταν πάρουν αρνητική τροπή θα σε οδηγήσουν σε σκέψεις, διαφορετικά δεν είναι από εκείνα που θα θυμάσαι στο τέλος της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» με τις σταθερές που έχουν στο παιχνίδι τους έχουν την πολυτέλεια να μην σκέφτονται την απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς, του Μουστάφα Φαλ και ακόμη και του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πήρε «φωτιά» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ξεκινώντας με 3/3 τρίποντα, αλλά όταν στο 27’ είχε μια διαφωνία με τον προπονητή του δεν χρειάστηκε να επιστρέψει ξανά στο παρκέ!

Αυτό οφείλεται στις αρχές που έχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και ο καθένας έχει τον ρόλο του, γνωρίζοντας ποια είναι τα αγωνιστικά όρια για όποιον πατάει στο παρκέ.

Θα έλεγε κανείς πως υπάρχουν στιγμές, όπου οι «ερυθρόλευκοι» μοιάζουν να παίζουν λες και είναι βγαλμένοι από πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης (AI) και όχι από δουλειά που γίνεται καθημερινά στο γήπεδο. Και αυτό είναι το μεγάλο ατού για να διαχειριστούν και την μεγάλη πίεση που θα αισθάνονται πηγαίνοντας προς το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.